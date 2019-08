Carrasquilla, talento panameño para el Efesé Adalberto Carrasquilla golpea un balón durante un partido entre las selecciones de Panamá y El Salvador. / EFE El Cartagena cierra la cesión del centrocampista de 20 años, que ya es internacional con su selección y estuvo a prueba en el filial del Espanyol RUBÉN SERRANO Cartagena Lunes, 12 agosto 2019, 20:03

Probablemente sea el fichaje más desconocido de los once que ha hecho el Cartagena en lo que va de verano para la próxima temporada. La sorpresa ha saltado este lunes en las redes sociales del club albinegro, donde acaba de ser anunciada la cesión por una temporada (con opción de compra) del centrocampista panameño 'Coco' Adalberto Carrasquilla, que tiene 20 años y viene a ocupar una de las fichas sub 23 que tiene libres el Efesé. Carrillo era el único hasta el momento. Es una incorporación que, en teoría, no entraba en las quinielas: los planes de Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis era traer a un portero, un central y un lateral sub 23, y cerrar el equipo con un centrocampista y un delantero sénior.

Pero el mercado se ha puesto a tiro para traer a préstamo a una de las perlas del fútbol panameño. Carrasquilla ya ha sido convocado por las categorías inferiores de su país y también del combinado absoluto, para disputar partidos amistosos: lo hizo de manera oficial el año pasado, ante Venezuela. El chico viene de jugar en el Tauro panameño, «donde dio sus primeros pasos, creció y maduró», como ha destacado su club de origen en las redes sociales. El Cartagena ha hecho lo propio con un vídeo, en el que se pueden ver las características de un futbolista menudo (mide 1,70) pero astuto en los pases entre líneas y sin miedo a merodear el área rival.

Carrasquilla, por lo tanto, es una gran promesa en su país, que ha llegado muy rápido a la selección y que ya había captado la atención de clubes españoles. A finales del año pasado estuvo a prueba con el filial del Espanyol. «Destaca por ser un jugador con una gran proyección y mucho talento. Su posición natural es la de centrocampista, con mucho recorrido y es un gran distribuidor del balón. Uno de sus puntos fuertes es su gran desplazamiento en largo y su visión de juego para asistir a sus compañeros», ha destacado el Cartagena en un comunicado. Está pendiente de cerrarse toda la documentación y de que pase el reconocimiento médico. Se incorporará en los próximos días, cuando finalice los Juegos Panamericanos, que concluyeron ayer.