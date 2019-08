Fútbol | FC Cartagena Carrasquilla, joya panameña para la medular El 'Coco' Carrasquilla celebra un gol con la camiseta de Tauro. / LPF El Efesé cierra la cesión del centrocampista de 20 años, internacional con su selección y que estuvo a prueba en el Espanyol B. Es su primera experiencia en Europa, tras crecer y ganar la liga en el Tauro de su país; Belmonte se reserva una opción de compra por el jugador RUBÉN SERRANO Cartagena Martes, 13 agosto 2019, 01:38

Probablemente sea el fichaje más desconocido de los once que ha hecho el Cartagena en lo que va de verano para la próxima temporada. El nombre, un auténtico desconocido para la afición albinegra, saltó en la tarde de ayer en las redes sociales del Efesé, donde anunció la cesión por una temporada del centrocampista panameño 'Coco' Adalberto Carrasquilla, un chico de 20 años que viene a ocupar una ficha sub23. La única hasta entonces era la de Carrillo. Es una incorporación que, en teoría, no entraba en los planes: la idea era cerrar la plantilla con un portero, un central y un lateral sub23, y un centrocampista y un delantero sénior.

Pero el Cartagena lo ha visto claro en el mercado y ha apostado por darle una oportunidad a Carrasquilla, una de las grandes promesas de Panamá para explotar en el fútbol europeo. A su edad ya ha pasado y capitaneado a las selecciones inferiores de su país, y en abril del año pasado debutó con el combinado absoluto en un amistoso contra Venezuela. Es un centrocampista menudo (mide 1,70) con visión de juego y al que no le quema el balón para merodear el área. El Cartagena compartió un vídeo con varias de sus jugadas, y en un comunicado destacó la «gran proyección» y el «talento» de un joven con «mucho recorrido», que tiene como principal cualidad el «desplazamiento en largo» y la visión de juego para dar asistencias entre líneas. También tiene golpeo de balón desde la frontal.

Su DNI Nombre Adalberto Carrasquilla, conocido futbolísticamente como 'Coco'. Es panameño y tiene 20 años. Creció en el barrio de La Concepción. Trayectoria Empezó a jugar con 6 años en su barrio y a los 10 lo fichó Tauro. Allí creció y maduró todo este tiempo, hasta ganar la Liga. Selección Ha pasado por todas las categorías inferiores de Panamá, siendo capitán en la sub17. El año pasado debutó con el combinado absoluto. Prueba en España A finales del año pasado estuvo a prueba en el filial del Espanyol. Es un centrocampista con buen pase en largo y al que le gusta merodear el área.

Los medios panameños lo tienen como una gran estrella con bastante proyección para lograr cosas importantes en España. Carrasquilla ha pasado toda su carrera en el Tauro de su país, donde dio sus primeros pasos con 10 años y después creció y maduró hasta lograr el título de Liga como titular indiscutible. Allí ya ha tocado el techo y debe progresar fuera. En diciembre del año pasado, de hecho, ya estuvo sin suerte a prueba en el filial del Espanyol. Ahora se le presenta una nueva oportunidad, la más importante de su carrera. La Federación Panameña de Fútbol también compartió el anuncio del Cartagena en las redes sociales.

Acaba de jugar con la selección sub-22 y se incorporará en los próximos días

Carrasquilla, con amplia cobertura informativa en su país, es conocido como un joven humilde que se crió en los campos de fútbol del barrio de La Concepción. Allí dio sus primeras patadas, con 6 años, hasta que el Tauro lo fichó con 10. Es un jugador disciplinado, con la cabeza amueblada (nunca ha dejado de lado los estudios) y tranquilo. También creyente. «Su fortaleza viene del Señor», desvelaron sus familiares en la televisión panameña, cuando empezó a despuntar con la selección sub 17. Su debut y primeros días a las órdenes de Munúa aún tienen que esperar. El 'Coco' no será presentado hasta dentro de unos días, porque durante estas semanas ha estado en Lima participando en los Juegos Panamericanos con la selección sub 22, dirigida por el mítico Dely Valdés. Él ya conocía el grupo IV, tras su frustrado paso por el Atlético Malagueño.

Braken, fuera del radar

En otro orden de asuntos, en el Efesé no ven como una opción el fichaje del delantero holandés Sven Braken, y aseguran que «no hay nada», por más que ha sonado su nombre.