Carlos David, un lustro después Carlos David se señala el escudo del Cartagena en la celebración de su gol al Atlético Sanluqueño, el 9 de marzo de 2014, en el Cartagonova. / j. m. rodríguez / agm El emeritense regresa con 33 años al Cartagena tras su brillante temporada en la 2013-14 RUBÉN SERRANO CARTAGENA Jueves, 25 julio 2019, 01:47

Ya pueden preparar cañones y afilar los puntería los delanteros de Segunda B para ser capaces de hincarle el diente a la retaguardia que han montado Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis en este mercado de verano en el Cartagena. Una auténtica roca, un muro prácticamente impenetrable que ayer sumó más hormigón con una nueva incorporación: el regreso de Carlos David, que brilló hace cinco temporadas en el Efesé de Luis Tevenet y estaba jugando en la Segunda belga. Concretamente, en el Royale Union Saint Gillois. El emeritense, central y centrocampista defensivo, tiene 33 años y firma por dos temporadas.

El central y centrocampista lo jugó todo con Tevenet y firma hasta 2021 después del doble ascenso en el Huesca y estar en Bélgica

Sin duda, esto vuelve a confirmar las palabras de Belmonte en una entrevista concedida a 'La Verdad', cuando aseguró que Gustavo Munúa les había pedido jugadores experimentados. La directiva albinegra va en esa línea y, de momento, está dando pasos sobre seguro. Carlos David cumple sobradamente ese perfil veterano, profesional, jerárquico y que sabe lo que es jugarse las habichuelas en una fase de ascenso, donde tiene mili.

Así está la plantilla Porteros Marc Martínez (Recreativo) y Mario Fernández (contrato). Defensas Forniés (Real Murcia), Ayala (renovado), Mauro (renovado), Andújar (Majadahonda), Orfila (contrato), Fucile (libre), Ramírez (contrato) y Carlos David (Royale Union Saint Gillois) . Centrocampistas Cordero (renovado), Adama (contrato), Verza (Majadahonda), Araujo (Córdoba), Carrillo (renovado) y Paim (contrato). Extremos Elady (contrato), Viana (Atlético Levante), Jara (contrato) y Cristo (contrato). Delanteros Aketxe (contrato). Hay 19 fichas sénior y el límite son 16.

Un 'soldado'

El emeritense es una pieza más a una defensa marcada precisamente por esa línea: ya están Sergio Ayala, David Andújar y Jorge Fucile, otros veteranos de guerra que no deben amedentrarse en situaciones difíciles. Y el último 'zamora' del grupo IV, Marc Martínez. Todos tienen carácter. Y peso, como los centrocampistas Quim Araujo y Verza. El Cartagena va muy en serio y sabe que no puede andarse con incógnitas en un grupo IV que será muy reñido con Recreativo [ayer firmó a Quique Rivero] y Córdoba como principales artificieros.

En el caso de Carlos David, tiene todos esos puntos en el currículum y, además, otro a favor: conoce Cartagena. «Conoce bien la ciudad y el club, por lo que su proceso de adaptación será más rápido. Además, dejó un gran recuerdo entre los aficionados cartageneros», recordó el Efesé ayer, en el comunicado oficial. No es para menos. A las órdenes de Tevenet, aquella temporada 2013/14 fue una de las más completas de su carrera, que empezó en los filiales de Valencia y Celta: lo jugó absolutamente todo (41 partidos, todo de titular), incluida aquella histórica eliminatoria contra el Barcelona del Tata Martino.

Sus números 116 partidos jugó durante las cuatro temporadas que estuvo en el Huesca, desde 2014 hasta 2018. 73 encuentros acumula el emeritense en el fútbol profesional, con un ascenso a Segunda y otro a Primera. 41 partidos jugó en la temporada 2013/14 en el Efesé, a las órdenes de Luis Tevenet. Lo disputó todo y además marcó 7 goles

El defensa brilló sobre todo como centrocampista defensivo, compartiendo los últimos vuelos de Mariano Sánchez y también con Marcos Rodríguez. Mide 1,84, pero tiene buen juego de piernas, corta muchos balones y su jerarquía en el juego aéreo le permitió marcar 7 goles con la camiseta del Cartagena, la cifra más alta de toda su carrera. Le hizo dos al San Fernando, incluso. Su temporada regular fue perfecta y, como todos aquellos integrantes de aquella plantilla, no estuvo a un gran nivel en la frustrada eliminatoria de 'playoff' contra el Real Avilés: perdió el norte en la ida e hizo, de lejos, su peor partido con la elástica albinegra. «No di mi nivel. No leí bien el partido y no ayudé en nada al equipo. Solo puse corazón y me olvidé de poner la cabeza. En eso, me parecí un poco al juego del equipo. Empezar perdiendo me afectó mucho y corrí demasiado, pero sin cabeza», dijo días después de ese 1-3 a 'La Verdad'. En la vuelta, directamente, acabó expulsado.

El 'playoff', «sin cabeza»

Aunque en su momento mostró su predisposición a seguir en el Efesé, lo cierto es que el palco del Cartagonova no estaba en su mejor momento, con Sporto Gol Man. Su estrecho vínculo con Fran de Paula tampoco ayudó: había hecho un temporadón, estuvo cerca del Córdoba y acabó alistado en el Huesca con Tevenet. Allí pasó los cuatro años más dorados del equipo de El Alcoraz, con dos ascensos [a Segunda y a Primera], 116 partidos [73 en el fútbol profesional] y 5 goles.

No entraba en los planes del Huesca tras el ascenso y decidió aventurarse al extranjero, en un campeón belga pero que estaba en Segunda como el Royale Union. Allí no tuvo demasiado rodaje [17 partidos] y tal vez ese sea el único 'pero' actualmente, al margen de sus 33 años. El Cartagena ya tiene 21 jugadores en la primera plantilla y 19 de ellos ocupan fichas sénior, cuando el máximo permitido es de 16. Lógicamente, Belmonte y Breis deben acelerar la operación salida y empezar a rescindir los contratos de futbolistas que no entran en los planes cuanto antes.