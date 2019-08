La Carabela de Plata peligra por el mal estado del césped del estadio

El partido de presentación del Cartagena ante su público, previsto para el próximo sábado 10 de agosto en el Cartagonova ante el Elche, podría cambiar de escenario y disputarse finalmente en Pinatar Arena o La Manga Club. El amistoso se jugará con total seguridad, pero es posible que no sea en el recinto de Benipila y que, por tanto, no se ponga en juego el tradicional Trofeo Carabela de Plata.

«El lunes vamos a tomar la decisión, pero ahora mismo el césped no está para que se juegue el partido. La prioridad es que el césped esté perfecto para el primer partido de Liga, el día 25 contra el Badajoz. No vamos a correr ningún riesgo. Si no llegamos a tiempo, iremos a otro sitio y hablaremos con el Ayuntamiento para disputar el Carabela de Plata en septiembre u octubre», avanzó ayer el director general del Efesé, Manuel Sánchez Breis.

Acerca del origen del problema, Breis indicó que «este verano se han llevado a cabo las tareas habituales de resiembra y mantenimiento del terreno de juego y resulta que la hierba ha tardado más de la cuenta en crecer. No es nada grave, pero toca esperar», apuntó.