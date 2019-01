Un cambio radical en cuatro meses El lateral portugués Luis Mata, en un entrenamiento en el Cartagonova. / antonio gil / agm El Efesé, líder con cinco victorias seguidas, recibe al modesto Don Benito, al que no derrotó en septiembre. El equipo de Munúa, con la baja de Jesús Álvaro, estrena el 2019 en casa ante un rival limitado y en descenso, pero que se le atragantó dos veces RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Domingo, 20 enero 2019, 08:42

Comieron pasta, jugaron al pádel por las noches y disfrutaron de una estancia compartida con la selección española femenina de baloncesto. En resumidas cuentas: los futbolistas del Cartagena hicieron 'piña' y empezaron a conocerse hace ya más de cuatro meses. Fue durante una larga y pesada estancia en el cortijo Santa Cruz, en Villanueva de la Serena, donde el club estuvo alojado varios días por los dos partidos consecutivos que jugó contra el Don Benito, en la jornada 2 de la Liga y en la Copa del Rey. Y ambos encuentros se le atragantaron al equipo de Munúa, muy descosido por entonces: el primero, un espanto, acabó 0-0; y el segundo, trabado, lo solventó Rubén Cruz con un gol en el área pequeña, en un lío de piernas y bajo la luz tenue y el irregular césped del estadio Vicente Sanz.

Aquello fue a principios de septiembre. Y desde luego, el Cartagena ha dado un cambio radical desde entonces. Lo recordó Munúa el pasado viernes, consciente de la evolución de su equipo: «Recuerdo que nos costó. Estábamos en plena construcción y algunos jugadores [como los portugueses Luis Mata y Rui Moreira] se incorporaron a la plantilla esos días». Ya han pasado más de cuatro meses y el Efesé y el Don Benito vuelven esta tarde a cruzarse las caras, por tercera vez esta temporada, en el estreno del 2019 albinegro en el estadio Cartagonova, tras las dos salidas consecutivas a La línea de la Concepción y Granada.

Está claro que el Cartagena ya no se parece en nada a aquel equipo mustio que se vio en septiembre en el Vicente Sanz. Las cosas no funcionaban y no había manera de despegar. Aquel inicio liguero ya es más que historia: el Efesé que comparecerá esta tarde en el recinto de Benipila es el líder del grupo IV, acumula cinco victorias consecutivas y varias plusmarcas a nivel de estadística en número de puntos y minutos de imbatibilidad. También, con un juego armonioso y un estado de forma envidiable, solo al alcance de los mejores equipos de Europa: solo Juventus, Liverpool y PSG han sumado más puntos (25 de 30) en las últimas diez jornadas. Esta tarde, de conseguir otros tres, los de Munúa igualarán los seis triunfos seguidos de los equipos entrenador por Pato y Tevenet. Es una motivación extra en la que probablemente no estará en el césped Jesús Álvaro. El lateral tinerfeño tiene unas pequeñas molestias en el rotuliano y lo normal es que el técnico uruguayo no lo fuerce. Tiene a Luis Mata, que rindió muy bien en La Línea y en Granada.

Además, lo más lógico es que el Cartagena no necesite rozar la perfección para superar al Don Benito. Los de Juan García están en descenso (ocupan el puesto 18) y solo han ganado dos de sus últimos diez partidos. En toda la temporada, llevan cuatro y quince goles a favor. Una cosecha muy pobre. Al Don Benito le tocará sufrir. Más ahora, que ha empezado el 2019 de la peor manera: este mes ya han abandonado el club Karim, Platero, Luis Guerra y Xiscu Martínez, días después de anunciarse su fichaje procedente del Villanovense. Tampoco está el extremo Adrián González, héroe del ascenso la temporada pasada con 14 goles. Ha llegado el ariete Edgar Agudo, de 28 años y con más de cien partidos en la categoría.