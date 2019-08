Caballero: «El fútbol son momentos» El argentino Pablo Caballero, con Puri Rodríguez, de Virgen de la Caridad, y Manuel Sánchez Breis, mánager general del FC Cartagena, ayer en el hospital Virgen de la Caridad. / antonio gil / agm «En Lugo me salió todo y en Almería no me salió nada. Vengo en plenitud al Cartagena y es un gran desafío para mí», señala el delantero argentino FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 7 agosto 2019, 00:51

El ariete argentino Pablo Caballero, de 33 años, confesó ayer en su presentación como nuevo jugador del FC Cartagena que «no supone un problema» bajar a Segunda B y que se toma esta aventura «como un gran desafío en el que podemos hacer cosas importantes». Caballero llegó el lunes de su país tras un viaje de 24 horas y ayer se entrenó junto a sus nuevos compañeros por primera vez. «A algunos chicos ya los conocía. Es un grupo de gente muy sana y con calidad. Tengo muchas ganas de empezar», dijo.

Caballero llega al Cartagena «en plenitud». Bromeó con su edad, 33 recién cumplidos. «Soy como el buen vino. Mejoro con los años. Cada vez me encuentro mejor». Ya más en serio, explicó que en el tiempo que lleva en España ha seguido la Segunda B y le parece «una categoría igual de exigente que la Segunda, con muchos equipos buenos y muchos aspirantes al ascenso. Vengo al Cartagena porque me parece un gran proyecto. En los dos últimos años se ha quedado a las puertas del ascenso y me parece que las cosas se están haciendo muy bien».

Insistió en que no le importa bajar una división. «Hemos visto a grandes jugadores competir en Segunda B y subir desde aquí de nuevo a Segunda. En mi caso, aquí estoy. Y eso es la prueba de que no me importa bajar de categoría. Yo tenía muchas ganas de seguir en España. Acabé mi contrato con el Almería y me fui de vacaciones a Argentina. Ahí se abrieron varias oportunidades, como siempre ocurre en el mercado. Y esta oferta del Cartagena la encontré muy firme y motivadora. Estoy muy contento de estar aquí», explicó el delantero argentino, quien a lo largo de su carrera futbolística ha anotado un total de 48 tantos en 264 encuentros.

«La prueba de que no me importa bajar de categoría es que estoy aquí, con muchas ganas», declaró

Llega con la necesidad de reivindicarse tras una mala experiencia durante los dos últimos años en el Almería, donde solo ha hecho 5 goles en los 39 partidos que ha jugado. «El fútbol son momentos. En Lugo [21 goles en dos años y medio] me salió todo y en Almería no me salió nada. Los delanteros estamos expuestos a este tipo de situaciones. Y no es algo que me provoque frustración. Lo importante son las ganas y el trabajo del día a día. Eso no es negociable», dijo.

«Si no salieron las cosas en Almería se debió a elementos externos, que yo no podía controlar. No fue porque yo no quería o porque no lo di todo», contó Caballero sobre su estancia en el conjunto almeriense.

Adiós de Óscar Ramírez

Por otro lado, el club anunció ayer que ha rescindido el contrato del lateral derecho Óscar Ramírez, que tiene 35 años y ha jugado más de cien partidos con el Efesé en las tres últimas temporadas. Su destino, salvo sorpresa, será el Recre.