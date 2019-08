Un buen Efesé se olvida del gol Melé en el área visitante tras una buena internada de Markel Etxeberria en el primer tiempo. / Pablo Sánchez / AGM Solo empata en un partido en el que fue mejor que el Badajoz mientras le duró la energía a sus atacantes FRANCISCO J. MOYA Lunes, 26 agosto 2019, 09:44

Es el Efesé un equipo históricamente impredecible, capaz de lo mejor cuando esperas lo peor. Y al revés. Anoche en el inicio de la Liga, que estaba marcado por las ausencias de Elady, Santi Jara y Verza y las incomodidades propias de no tener todavía la plantilla cerrada, algunos subían el puente de Soldado Rosique con las piernas temblorosas y casi firmando el empate. Venía el Badajoz, uno de los equipos que mejor se ha reforzado este verano en el grupo IV. Son los pacenses claros favoritos al ascenso. Y el Efesé encaraba el primer partido de la temporada sumido en un mar de dudas. Por todo y por lo de Elady. Por lo de Elady y por todo lo demás.

0 CARTAGENA 0 BADAJOZ FC Cartagena Markel Etxeberria, Andújar, Carlos David, Forniés; Cordero, Vera (Verza, minuto 60); Carrilo (Santi Jara, minuto 60), Quim Araujo, Manu Viana; y Caballero (Lucas De Vega, minuto 78). CD Badajoz Kike Royo; Toni Abad, Iván Casado, Morgado, Candelas; Maestre, Corredera, Julio Gracia (Caballero, minuto 63); Carlos Potero (Héber Pena, minuto 66), Dani Segovia (Jairo, minuto 78) y Adilson. Árbitro Domínguez Cervantes (andaluz). Amarillas a los locales Vera, Cordero, Caballero y Manu Viana; y a los visitantes Carlos Portero, Morgado, Dani Segovia, Corredera y Candelas. Incidencias Cartagonova. Unos 6.000 espectadores. el público La afición empezó fría, pero fue animándose poco a poco al ver que su equipo daba una buena imagen.

Las claves 1. Buen arranque Los primeros 15 minutos del Cartagena fueron estupendos, con mucho ritmo y constantes llegadas al área del Badajoz. 2. Al palo Caballero pudo estrenarse con un fenomenal testarazo en el minuto 10 que dio en el palo. 3. Sin piernas El tramo final de los locales fue plano porque ya no había fuerzas.

Pero el Cartagena, como manda su historia, volvió a sorprender. Esta vez para bien. Así, con un notable arranque en el que Carrillo tomó un inesperado protagonismo en la banda derecha, siempre con la pelota pegada a su bota izquierda, los de Munúa se comieron a su rival. Fueron quince minutos. Solo quince. Pero estupendos. Manu Viana y Forniés mezclaron de maravilla por el costado izquierdo y Cordero y Vera, un chico del filial al que hubo que recurrir por las molestias de Verza, se impusieron en todas las disputas. Las segundas jugadas y el 'otro fútbol, con Carlos David y Andújar imperiales, eran siempre para el Cartagena.

Solo faltó el gol. Lo tuvo Caballero, con un excelente remate de cabeza desde casi el borde del área. La pelota explotó contra la madera, con Kike Royo completamente superado. El centro de Manu Viana había sido delicioso y el ariete argentino, necesitado de estímulos positivos tras su aciago paso por el Almería, estuvo a punto de estrenarse por la puerta grande con la camiseta del Cartagena. Su gol tendrá que esperar un poco más. El partido se le hizo eterno, pero mientras tuvo fuerzas demostró Caballero que puede aportar mucho a este equipo.

Caballero cabeceó a la madera tras un gran servicio de Manu Viana en el tramo inicial Verza y Santi Jara entraron en el minuto 60 y el almanseño se lesionó en el 80

Tras esa notable puesta en escena, que mereció el gol que no llegó, bajó un poco el ritmo el equipo de casa. No obstante, los de Munúa siguieron dominando y hasta dos veces más estuvo a punto de marcar Caballero. Fue en dos envíos desde la izquierda a los que el '9' albinegro no llegó por muy poco. Forniés y Manu Viana se lo pasaron pipa e hicieron sufrir de lo lindo a Carlos Portero y Toni Abad. Cordero, con un derechazo que se fue rozando el poste, también tuvo su oportunidad.

Una parada de Marc

El Badajoz solo pudo replegarse en su parcela y esperar algún fallo de los de casa para robar y plantarse rápido en la portería defendida por Marc Martínez. Una vez lo consiguió, con un avance de Corredera que acabó con un fuerte y seco zurdazo del ex del Murcia al que respondió con una buena mano abajo el guardameta del Efesé. Fue su única parada de la noche. El exalbinegro Candelas, buscando las cosquillas de un nervioso Markel Etxeberria, fue el que más se atrevió en el banda pacense.

La segunda parte fue otra cosa. Es cierto que siguió dominando el Cartagena, que fue el único equipo que arriesgó en ataque y que buscó los tres puntos con determinación. Y también es verdad que el Badajoz no fue el conjunto poderoso que se intuía. Se le vio cómodo con el 0-0 y apenas mordió. Pudo marcar el Cartagena en algún córner, pero ya no tuvo la clarividencia ni la capacidad para generar ocasiones de peligro que había exhibido en el primer tiempo.

De hecho, se le hizo larguísimo el partido a Caballero. También a Manu Viana. A Quim Araujo ni lo vimos en el segundo periodo. Y para colmo se lesionó Santi Jara cuando entró de refresco. Ya no había más cambios y los de Munúa jugaron prácticamente con uno menos durante los últimos diez minutos. Así, el Cartagena acabó mucho peor de lo que empezó. Y ya solo pudo firmar las tablas, esas que casi todos hubiéramos firmado antes de empezar. El Badajoz, que metió a Héber Pena, Caballero y Jairo demostrando su buen fondo de armario, no se opuso a dar bueno el punto. Al contrario. Lo firmó.

Para este Cartagena de circunstancias, con tres titulares fuera del 'once' y otros tres o cuatro futbolistas que deben ser importantes todavía por fimar en la última semana del mercado, la cosa fue mejor de lo esperado. No se podía exigir demasiado. Y el Efesé cumplió mientras sus jugadores tuvieron energía. Faltó el gol. Casi todo lo demás que debe tener un equipo de fútbol lo tuvo el equipo de Munúa. Con sus luces y sus sombtas, desde luego. Pero gue un muy buen equipo de la categoría durante bastantes minutos. Viniendo de donde veníamos - de una pretemporada imposible-, no es poco. La semana que viene en Don Benito, con la plantilla ampliada y mejorada, será otra historia. Todo esrá por venir en esta Liga.