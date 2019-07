Fútbol | FC Cartagena Breis asegura que «sería una decepción» que no venga Toché Toché, ayer, durante su despedida en la ciudad deportiva de El Requexón, en Oviedo. / EL COMERCIO El delantero santomerano tira halagos al Efesé en su despedida en Oviedo pero sigue sin decidirse; su agente sostiene que hoy es el día clave RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Viernes, 26 julio 2019, 01:10

Todo sigue igual con el posible regreso de José Verdú, Toché, al Cartagena: el delantero santomerano de 36 años tiene ofertas económicas muy superiores alas del Efesé encima de la mesa, y de hecho el miércoles se vio en Madrid con la cúpula de la directiva del Burgos formada por el argentino Caselli y que tiene en la sombra a Florentino Manzano. También hay propuestas de Segunda, del extranjero y el interés de clubes como el Extremadura. Y en ese tira y afloja entre lo económica y lo sentimental está el delantero, que marcó 38 goles en las dos temporadas gloriosas de Juan Ignacio Martínez en Segunda.

Toché se despidió ayer del Real Oviedo, donde ha sido un referente absoluto durante cuatro temporadas, y a preguntas de los periodistas no dio pistas sobre su destino y aseguró que aún no tenía destino decidido. «Quiero jugar un par de años más, no sé dónde, pero quiero ir a un sitio donde vaya ilusionado. El Cartagena es una opción real, estuve allí dos años, es mi tierra y es una opción que escucho con mucho cariño. Durante mucho años han intentado que fuera. Le tengo cariño a la gente, sé que me van a acoger bien y eso me puede hacer bajar a Segunda B. Todavía no he tomado ninguna decisión, hay opciones de Segunda, es pronto y voy a esperar un poco más», dijo.

El representante de Espejo, el murciano José Manuel Espejo, aseguró el miércoles a 'La Verdad' que el futbolista tomaría una decisión «en las próximas 48 horas», de modo que hoy debería ser el día clave. Este diario intentó localizar ayer al agente, sin éxito, para conocer la última hora.

En el Efesé lo llevan todo en secreto y ayer, tras la presentación de Carlos David, Breis explicó la posición del club: «Esperemos que la decisión sea favorable para nosotros. Sería una decepción si no viene porque es un jugador muy importante y estamos peleando por su regreso desde hace muchísimo tiempo. Hemos hecho el máximo esfuerzo con el dinero que generamos. No vamos a poner en peligro los números y la economía del Cartagena». Sobre Elady, dijo que «nos sentaremos y si hay que mejorarle alguna cosa, se le mejorará. Creo que va a ser jugador del Cartagena».