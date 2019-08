Fútbol | FC Cartagena El Don Benito, imbatido, mantiene el bloque y deja de ser un novato Continúan 11 jugadores del equipo dirigido por Juan García, en el que destacan Manu Miquel y Artiles como principales fichajes del verano RUBÉN SERRANO Cartagena Sábado, 31 agosto 2019, 02:03

El Cartagena volverá a recorrer hoy en autobús las más de seis horas que separan la ciudad del estadio Vicente Sanz. Allí empezó la camino la temporada pasada, con dos partidos consecutivos [de Copa y Liga] que se atragantaron y solo se resolvió el primer por la mínima, con una diana de Rubén Cruz. El Efesé vuelve de nuevo, y el pequeño estadio será dotra vez la primera parada del conjunto albinegro en el recién estrenado curso 2019/20.

Allí espera el Don Benito, que afronta su segunda temporada consecutiva como uno de los clubes más modestos de la categoría. El club debutó el pasado curso en Segunda B en sus noventa años de historia, logró la gesta de salvarse en la última jornada, sin jugar ni siquiera la promoción, y por lo tanto ha sido un verano bastante tranquilo en tierras dombenitenses.

El Cartagena se encontrará a un rival que ya no es un novato, ha ganado experiencia y de momento no conoce la derrota: no perdió en la pretemporada (ni siquiera ante Badajoz y Extremadura) ni en el estreno liguero, porque sacó un empate en el derbi contra el Mérida (1-1). La gente se ha volcado y el club ya supera los 1.600 abonados, y al estadio Romano viajaron más de 500. El Don Benito ha dejado buenas sensaciones durante el verano y llegará prácticamente sin bajas el partido. Regresará el ariete Jesús Sillero, que se perdió el encuentro por sanción, y seguirá fuera el lateral Herrera por lesión.

Lo cierto es que ha sido un verano bastante tranquilo en un equipo que sigue dirigido por el pacense Juan García. Hasta 11 jugadores se mantienen de la temporada pasada, el bloque principal, como el portero Sebas Gil, el defensa Trinidad, el capitán Gonzalo y el delantero David Agudo, autor de siete dianas el pasado curso. La única baja sensible, eso sí, fue la del centrocampista Pepe Bernal, que estuvo a prueba en el Extremadura y finalmente recaló en la Peña Deportiva. Han llegado 10 fichajes, que los hizo con tiempo el director deportivo, Patricio Moreno, antes de marcharse al organigrama del Getafe: los de más renombre son el ex del Jumilla Manu Miquel y el exalbinegro Artiles, que no brilló en su breve paso por el Efesé.

Cambios en los despachos

El Don Benito ha jugado varios partidos en su campo y el césped llega en mejor estado que en el estreno liguero del año pasado. No hubo 'terremoto', a pesar de que el director deportivo se marchó y en mayo también lo dejó el presidente, Pedro Montero. Llevaba ocho años al frente del Don Benito, pero es un empresario local y últimamente no estaba demasiado encima de la entidad. En su lugar entró el vicepresidente, Manuel Velarde, que era la cara visible y en la que recaían las funciones.