Belmonte vuelve a apurar el mercado

Entre tres o cuatro jugadores quedan por llegar al Cartagena, que busca un central, un medio, un extremo y un delantero. Además, si Elady acaba marchándose al Burgos vendría un segundo extremo y serían hasta cinco los fichajes que Paco Belmonte, presidente y director deportivo del club, cerraría en estas dos últimas semanas de un mercado de fichajes que terminará el próximo lunes 2 de septiembre. Se le ha acumulado el trabajo a Belmonte en este mes de agosto, ya que la semana pasada acabó la negociación con Esteve, Carrasquilla y Lucas De Vega y pudo, por fin, traer a estos tres sub-23 a Cartagena.

En cualquier caso, no siente vértigo Belmonte, ya que está muy acostumbrado a apurar los plazos del mercado, tanto en verano como en invierno. Es decir, no hay ningún pánico. Porque lo que va a suceder en estas dos próximas semanas ya ocurrió entre 2015 y 2018 en once ocasiones. El murciano casi siempre apuró hasta el final y en algunos casos, como los de Cristo Martín, Juanlu Hens, Josua Mejías y Vitolo, la espera mereció la pena. En otros, especialmente con Alberto Quintana, Morros, Dani Abalo, Farisato o Rui Moreira, hubiera dado lo mismo que esos fichajes no se hubieran concretado a última hora. Porque fueron futbolistas que finalmente pasaron sin pena ni gloria por la entidad albinegra.

Las claves Éxitos La espera por Juanlu Hens, Cristo, Josua Mejías, Vitolo y Julio Gracia mereció la pena en años anteriores Fracasos Dani Abalo, Quintana, Morros, Farisato y Rui Moreira llegaron al final y se fueron sin pena ni gloria

Todo lo contrario pasó con el centrocampista ofensivo Juanlu Hens, quien llegó un 18 de agosto procedente del Girona, de Segunda. Belmonte lo esperó durante todo el verano y al final lo pudo firmar. Hizo dos temporadas muy buenas en el Efesé, jugando 68 partidos y marcando 12 goles. En 2017 terminó su contrato y se marchó al Mérida, donde se lesionó de gravedad y solo pudo disputar un encuentro. Tuvo que retirarse con 34 años al no poder recuperarse de sus dolencias en la rodilla.

Cristo Martín, tras quedarse sin sitio en Segunda, dejó el Tenerife y firmó por el Cartagena un día después que Juanlu Hens, el 19 de agosto de 2015. Hoy se cumplen cuatro años justos de la llegada del atacante tinerfeño. La semana pasada dejó el club tras 106 partidos con la camiseta del Cartagena y cuatro temporadas en las que, hasta su gravísima lesión en mayo del año pasado, se convirtió en el 'jugador-franquicia' del proyecto de Paco Belmonte. A sus 32 años ha tenido que irse del Efesé por la puerta de atrás. Su sueño era recuperar su nivel, tras un largo periodo de nueve meses de baja por culpa de una rotura del tendón de Aquiles, ocurrida en mayo del año pasado. Quería volver por sus fueros con la camiseta del Efesé. Pero no ha sido posible.

Rubén, Tato y Toché

Julio Gracia, Josua Mejías y Vitolo también firmaron por el Cartagena en los últimos días de agosto. Y se han marchado dejando un buen sabor de boca entre los aficionados. Fede Laens y Luis Mata también fueron reclutados casi sobre la bocina por Belmonte. Esto no es algo que haya inventado el actual propietario del Cartagena. Ni mucho menos. Ya en la etapa de Paco Gómez solía suceder, especialmente con David Buitrago como director deportivo. Le gustaba esperar hasta los últimos días para cazar gangas. Y así vinieron, entre otros, el meta Rubén y los delanteros Tato y Toche, quienes hicieron historia con la camiseta del Efesé. Y así estuvo a punto de llegar Jordi Alba un 31 de agosto de 2008. Al final, el Valencia lo cedió al Nástic de Tarragona.

Ahora mismo, el Cartagena tiene libres dos fichas sénior y otras dos sub-23. Esas vacantes se irán ocupando en los próximos días. Mientras llegan los últimos fichajes, el Cartagena va dando salida a los que no tienen hueco en su plantilla. Anoche se confirmó la cesión del central Mauro Lucero al Jaén, de Tercera. Y hoy deberían cerrarse las marchas de Mario, Adama y Paim.