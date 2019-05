Belmonte: «Tarde o temprano vamos a subir a Segunda» Paco Belmonte sigue la intervención de Cordero ante los medios, ayer en el Cartagonova. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM El dueño del Cartagena garantiza la continuidad del proyecto y dice que «ya tenemos decidida la ubicación» de la ciudad deportiva, que «se hará» incluso en Segunda B FRANCISCO J. MOYA Viernes, 31 mayo 2019, 02:39

Paco Belmonte, dueño del Cartagena, salió ayer a la palestra a solo 72 horas del partido más importante de la temporada, con un doble objetivo: mandar un nítido mensaje a la masa social albinegra de que el proyecto de futuro está totalmente garantizado, «pase lo quepase este domingo ante el Castilla», y respaldar a la plantilla y el cuerpo técnico de cara a la trascendental cita de pasado mañana (Cartagonova, 19.30 horas). «Confiamos en ellos y sabemos que pueden remontar la eliminatoria», afirmó el murciano.

Belmonte hizo balance de la temporada, con el «convencimiento, eso sí, de que todavía nos queda un mes más de competición», matizó. «Se han hecho muchas cosas bien y el equipo ha tenido momentos muy buenos. Estos jugadores nos han dado muchas alegrías a lo largo de la temporada y hemos sumado 75 puntos en Liga, una cifra que nunca antes habíamos logrado. Ahora tenemos que estar unidos y creernos todos que podemos remontar. Si pasamos el domingo, a celebrarlo durante unas horas y a pensar en la siguiente ronda. Y si no lo hacemos, el lunes nos pondremos a hacer autocrítica y a sacar conclusiones de lo que hemos hecho bien y hemos hecho mal», apuntó.

«Estos jugadores nos han dado muchas alegrías este año y ahora tenemos que estar todos unidos»

El futuro del club «sigue siendo muy esperanzador», aseguró. «Tarde o temprano vamos a subir a Segunda. Cada año a estas alturas estamos jugando el 'playoff' y lo normal es que el premio del ascenso termine llegando. No me gusta hablar de fracaso. En deporte, si lo das todo y no escatimas ni un solo esfuerzo, como ha sido nuestro caso, no cabe hablar de fracaso. Mientras estemos aquí, nuestro proyecto será siempre importante. En Segunda B nuestro objetivo va a ser siempre hacer un gran equipo y pelear por subir. Si no lo conseguimos este año, nos pondremos en marcha enseguida para lograrlo el que viene», explicó el presidente del Cartagena.

Sede decidida

Más allá de lo deportivo y de si el equipo compite el próximo curso en Segunda B o Segunda A, «hay que avanzar en distintos ámbitos y para la temporada que viene es una prioridad ponernos con la ciudad deportiva. Hay dos líneas de acción para ponerla en marcha de manera inminente, en cuanto termine la temporada. Si estás en Segunda A te entra mucho dinero de los derechos de televisión y la acometeremos con recursos propios. El proyecto global, ya terminado, es de 4,5 millones de euros. Si seguimos en Segunda B, tiraremos de recursos propios y empezaremos con un primer campo de entrenamiento», detalló.

Belmonte hizo hincapié en que «la construcción de una ciudad deportiva para el club es en estos momentos una prioridad para nosotros y no podemos permitirnos empezar la próxima temporada sin ponernos en marcha en este tema. Si queremos avanzar, esto no se puede demorar más. Y un traspiés deportivo como sería no ascender no puede frenar nuestra evolución. Un ascenso depende de muchos factores y no puede condicionar el resto de cosas que tenemos proyectadas. Lo que también quiero dejar muy claro es que esta entidad está más viva que nunca y que tarde o temprano llegaremos al fútbol profesional. Esperamos que sea este 30 de junio. Si no es así, lo seguiremos intentando hasta que lo logremos», insistió.

«Butragueño ha llamado a Jesús Álvaro para desearle una buena recuperación y no hay ningún problema»

Belmonte adelantó incluso que ya está «decidida la ubicación» de esa futura ciudad deportiva. «Estará cerca...Me fastidia no poder dar más detalles, pero hay que esperar a que termine la temporada, que se forme el nuevo Gobierno municipal y ver si hay alguna respuesta del Ayuntamiento en este sentido», señaló.

10.096 entradas vendidas

Centrados ya única y exclusivamente en el partido de este domingo ante el Castilla, Belmonte avanzó que «vamos a estar muy cerca del lleno». Cuando él habló se habían vendido 9.100 entradas, pero por la noche, al cierre de las oficinas, la cifra ya se había disparado hasta las 10.096 localidades despachadas. También anunció que se amplía 24 horas -hasta esta noche- el plazo para que los abonados compren su localidad. Ayer a mediodía faltaban 2.000 por hacerlo. Por tanto, el Cartagonova, cuyo aforo tras las últimas reformas es de 14.500 butacas, va a presentar una de las mejores entradas de su historia reciente.

«Estamos vendiendo tres entradas por minuto en las oficinas y hemos llegado a las 1.000 vía 'online'»

Hoy se contabilizarán las entradas de la promoción exclusiva para la cantera albinegra, para la AFCT y para las asociaciones sin ánimo de lucro con las que el club ha estado todo el año colaborando. En este capítulo se puede llegar a las 1.000 entradas vendidas, «mientras que la experiencia en el pasado en partidos similares nos dice que el domingo se venden en taquilla entre 1.000 y 1.400 localidades», desveló Belmonte, quien se mostró «muy satisfecho» de cómo ha funcionado la venta 'online' esta semana. «Nada más pitar el árbitro en Valdebebas ya había gente comprando entradas para el partido de vuelta, ya que cada compra que se hace en la web me entra en el correo y lo puedo comprobar personalmente. Hemos vendido cerca de mil entradas online y el ritmo en nuestras oficinas es de tres entradas vendidas por minuto. Son datos magníficos», se congratuló el dueño del club.

«Vamos a denunciar al presidente del Extremadura tras vernos inmersos en algo que no iba con nosotros»

Acerca de los posibles efectos colaterales por la polémica prohibición de entrar al estadio con camisetas del Real Madrid, indicó que «les hemos mandado 250 entradas de fondo norte bajo y en esa zona acordonada se ubicarán todos los aficionados del Madrid». Y añadió que «Emilio Butragueño ha llamado a Jesús Álvaro para desearle una buena recuperación, como corresponde a un club señor como el Real Madrid. No hay ningún problema. Lo único es que queremos usar todos los medios deportivos que estén a nuestro alcance para eliminarlos».

Sí que hay problemas con el Extremadura, club a cuyo presidente, Manuel Franganillo, piensa denunciar Belmonte «en cuanto termine la temporada». El motivo es que «acaba de archivarse el caso en un procedimiento legal que empezó el Extremadura y en el que el juez no ha llamado a declarar a nadie del Cartagena. Nos denunciaron y resulta que nadie del Cartagena ha intervenido en todo el proceso. Esto no puede acabar así y, por eso, vamos a tomar acciones legales contra el Extremdura y su presidente, tras vernos inmersos en algo que no iba con nosotros», proclamó Belmonte.

Cordero: «Hay que ganar 2-0 y eso no es nada descabellado» El medio sevillano Miguel Ángel Cordero, de 31 años, señaló ayer que todos los futbolistas del Cartagena están «convencidos» de lo que «hay que hacer y con muchas ganas de que llegue ya el partido del domingo. Veo a la gente muy motivada para enmendar lo que hicimos en Madrid. Sabemos que tenemos que ganar el partido 2-0 y eso no es nada descabellado. Un gol puede venir en cualquier momento y no hay que desfallecer si estamos en el minuto 60 y sigue el 0-0. Hay que ir a muerte, todos juntos, durante los 90 minutos», reclamó. El 3-1 de la ida está olvidado, según Cordero. «Ya desde el lunes cambié el chip y me imagino un Cartagonova lleno, el equipo apretando, llegando arriba, teniendo una ocasión y generando problemas al rival. Ya no pienso en lo que hicimos en Madrid, aunque es verdad que es un lastre que tenemos. Todos sabemos que lo hicimos mal y eso ya no se puede arreglar», apuntó. En este sentido, el sevillano repitió que «ahora todos tenemos que ser positivos, desde los jugadores, hasta los aficionados y los periodistas. Este partido es importantísimo para toda la ciudad y hay que sacarlo».