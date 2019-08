Fútbol | FC Cartagena Belmonte, sobre Elady: «Ojalá se haga lo del Burgos, estoy deseándolo» El dueño del FC Cartagena, Paco Belmonte (der.), en la rueda de prensa de presentación de Lucas de Vega (izq.). / FCCartagena «Si alguien se pone nervioso por el dinero jugará en el Burgos o en el filial del Cartagena, que tengo fichas libres», dice el dueño del Efesé, que espera de una tajada el medio millón por el jugador: «Vamos a ver si es en serio o en broma» RUBÉN SERRANO Cartagena Viernes, 16 agosto 2019, 15:12

Se le esperaba como agua de mayo, en un verano bastante extraño, convulso y en el que apenas ha salido a hablar delante de los micrófonos. El dueño y presidente del Cartagena, Paco Belmonte, compareció este viernes en la sala mixta del estadio Cartagonova para acompañar a Lucas de Vega en su presentación y, de paso, para aclarar todo sobre el futuro de Elady Zorrilla. «Ojalá cuando salga de aquí tenga una llamada del Burgos, estoy deseándolo. Ojalá se lleve a cabo y pasemos a la historia por ser el mayor traspaso del fútbol español en Segunda B», dijo, en un discurso firme, serio y por momentos en un tono 'caliente'. El más caro es el de Yacine, del Melilla al Elche por 300.000 euros.

El Burgos quiere llevarse al futbolista jienense, que es el buque insignia del proyecto y el pichichi la temporada pasada con 21 goles. La propuesta es de 350.000 euros, a pagar en siete cuotas de 50.000, y Belmonte volvió a remitirse, como en el comunicado difundido esta semana, al pagó íntegro en una tajada del medio millón que figuran en el contrato. El futbolista renovó hasta 2021 hace apenas dos semanas, pero su voluntad, supuso Belmonte, «será marcharse» porque le ofrecen un «pastizal». «Si quieren al futbolista, ahí está. Ayer me iban a llamar y no fue así. Nuestra postura es esa y vamos a ver si es en serio o en broma», dijo Belmonte, animando al Burgos a dar el paso.

«Por mí genial, en cantado de la vida. Es más, ojalá se lleve a cabo. Quiero pasar a la historia como el presidente del Cartagena que ha recibido 500.000 euros por el traspaso de un futbolista en Segunda B», reiteró el dueño del Efesé, muy claro y contundente en su mensaje. Aunque dijo que es «lícito» que Elady quiera irse y que no entraría a valorar «las formas» del jugador, sí le lanzó un 'dardo' al jienense, que tiene un «pastizal» encima de la mesa. «Hay gente que se pone nerviosa hablando de dinero. Yo no le doy valor, me importan los sentimientos. No me la vida en eso, yo necesito 50 euros para ir con mi socio Manolo [Sánchez Breis, el mánager general y mano derecha] a tomarnos unas cañas y ya está. No me altero. Si alguien se altera, pues igual juega en el Burgos o en el filial del Cartagena, que tengo fichas libres. Del escudo no se ríe nadie», aseguró, en uno de sus mensajes más contundentes.

La venta del club, «más pronto que tarde»

El dueño del Efesé también recordó que, además del pago de los 500.000 euros, el Burgos también tendría que pagar «un dinero que le he adelantado [a Elady] y tiene que devolver porque es de este año. Si un club le ofrece un pastizal al jugador, también lo tiene para nosotros. Y si no lo hace es porque no lo tiene. Si yo me compro un Mercedes es porque tengo para echarle gasolina. Si no, no me lo compro. Es sencillo», explicó.

Otro de los momentos más tensos se vivió poco después. El Burgos ya intercedió en los fichajes de Donovan Wilson, Toché y Raúl Sánchez. Pesó más el dinero. Entre eso, y que últimamente hay comentarios en las redes sociales criticando la gestión de Belmonte, tiró otro 'dardo'. La directiva albinegra siempre ha defendido su postura de estar en el club muchos años, porque el proyecto es a largo plazo. Pero en la comparecencia, Belmonte subió la temperatura. «Si me importara el dinero, hubiera vendido esto a los del turbante hace mucho tiempo. Seguramente lo venderé, más pronto que tarde, a los del turbante o a los chinos, en uno, dos o tres años, porque poco a poco te vas cansando».

La plantilla, «al90%»

Más tarde, el dueño del Cartagena pidió «tranquilidad, pausa y sosiego» en la confección de la plantilla, porque está «al 90%». La cesión de Mauro, la salida o el préstamo de Mario y la solución con Igor Paim, dijo, se resolverán «en las próximas 48 horas». El brasileño, que está en su país y no empezó la pretemporada por unos problemas con extranjería, también podría salir cedido en vez de desvincularse del todo. Tan pronto se solucionen esas cuestiones, quedarían dos sénior por venir, un extremo o medio y un delantero. También un par de sub 23, un central y un extremo, aunque depende de Munúa que sean fichajes o se apueste por los chicos del filial Uri y Chema o Ismael. Por último, aseguró que «hay jugadores para sustituir a Elady».