Belmonte prioriza que el césped del Cartagonova «esté bien todo el año»

El Nuevo Vivero tampoco estará para el 25 de agosto

Paco Belmonte, presidente del Cartagena, avanzó el lunes que en caso de que el Cartagonova no esté preparado para albergar el primer partido ante el Badajoz solicitarán al club pacense y a la Federación que el choque se juegue en el Nuevo Vivero. Pero es imposible que eso suceda, ya que el estadio del Badajoz está en obras y tampoco estará disponible para el 25 de agosto.

Así lo confirmó ayer ayer el director general del club pacense, Álvaro Trigo. «Hemos empezado a cambiar las butacas del estadio y este proceso, tanto en la fabricación como en la entrega, lleva unos plazos. No hay tiempo material para tenerlo todo montado para el 25 de agosto. No es que no queramos que el partido se juegue en nuestro campo. Es que no podemos», explicó Trigo a 'Extremadura 7 días'.