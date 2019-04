Belmonte: «A lo mejor hay que darle protagonismo a otros jugadores» Gustavo Munúa pasa por delante de Paco Belmonte en un entrenamiento en el Cartagonova de hace un par de semanas. / antonio gil / agm «Puede que haya futbolistas que no están rindiendo tan bien en este momento y, tal vez, pueden entrar otros», sugiere el presidente FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 10 abril 2019, 02:36

El presidente del Cartagena, Paco Belmonte, dejó ayer bastante claro qué haría él para intentar que su equipo salga de la crisis de juego y resultados en la que anda sumido en las últimas semanas. En una entrevista concedida a 7TV Región de Murcia, el dueño de la entidad albinegra señaló que «a lo mejor hay que darle protagonismo a otros jugadores», una opinión que, por otra parte, posiblemente sea compartida por una mayoría de aficionados albinegros, tras esta racha de 3 puntos sumados de 15 posibles en las cinco últimas jornadas.

Belmonte, con la fuerza moral que le da su brillante gestión en la parcela económica, social e instituccional desde que llegó al club en abril de 2015 y el hecho de pagar a futbolistas, empleados y técnicos por adelantado cada mes, habló claro en la tele -como siempre- y se metió en cuestiones técnicas, alegando que además de presidente también es director deportivo. Está en su derecho. Faltaría más. El único problema es que ahora deja al entrenador, Gustavo Munúa, en una situación comprometida. Si el uruguayo revoluciona la alineación este domingo en Ibiza (Can Misses, 12.00), podría deducirse que está acatando órdenes del presidente. Si decide no hacerlo y mantiene el 'once' tipo de las últimas jornadas, cabría interpretar que le está echando un pulso a su jefe. Haga lo que haga en Ibiza, la figura del entrenador uruguayo quedará debilitada. Y todo empeorará si el equipo tampoco suma los tres puntos en tierras baleares. Si el equipo logra por fin la victoria, todo esto quedará olvidado.

«En temas técnicos, el míster es el que decide. Aunque yo sea el presidente, desde la parcela técnica sí que tenemos claro que, al igual que el entrenador ha hecho en otros tramos de la temporada, pues a lo mejor hay que darle protagonismo a otros jugadores. Puede que haya futbolistas que no están rindiendo tan bien en este momento del campeonato y, tal vez, pueden entrar otros. O a lo mejor la solución pasa por buscar las combinaciones necesarias para que rindan como antes. En el fútbol influyen los picos de forma y los estados anímicos y en todo eso tenemos que trabajar para que vuelvan las victorias cuanto antes», declaró Belmonte en la televisión pública regional.

«Autocrítica, sí. Pero autodestrucción, no. Estamos a un solo gol del liderato»

«El beneficio de la duda»

Más allá del 'recado' que Belmonte le dejó a Munúa, el dueño de la entidad albinegra restó dramatismo a la situación del equipo y se mostró optimista de cara a lo que resta de temporada. «Durante cinco o seis meses, este equipo nos ha enamorado a todos con su fútbol y sus resultados. Por tanto, aunque solo sea por lo que ha hecho, se merece el beneficio de la duda. Pienso que el que crea que el equipo se está desinflando en este momento decisivo de la temporada tiene una sensación equivocada. Las temporadas tienen 38 jornadas y todos los equipos tienen picos de forma y de resultados mejores y peores a lo largo de una competición de nueve meses. Hay que mantener la tranquilidad», apuntó.

«Sevilla, Villanovense y Real Murcia han hecho su mejor partido del año en el Cartagonova»

Belmonte no se cambia por ningún otro rival y sostiene que «hay que hacer autocrítica, por supuesto, pero teniendo claro que hay margen suficiente para corregir errores y terminar primeros. Yo hago otra reflexión. Y es que este equipo ha tenido que hacer muchas cosas bien durante las 32 jornadas de Liga que llevamos, ya que estamos a un solo gol del liderato. Por tanto, autocrítica, sí. Pero autodestrucción, no», reclamó el murciano.

El año pasado a estas alturas un bloque importante de jugadores habían renovado su contrato. En esta ocasión, por petición expresa de Munúa, no se ha llevado a cabo ninguna renovación. «No es algo en lo que debamos incidir ahora. El año pasado renovamos a la mayor parte de la plantilla antes de llegar al tramo final y no fuimos capaces de dar nuestra mejor versión en los partidos decisivos. No podemos ir a un hecho concreto ni descender a este tipo de particularidades. Los rivales también se están jugando muchísimo y los tres equipos que han pasado últimamente por el Cartagonova, Sevilla Atlético, Villanovense y Real Murcia, posiblemente han hecho su mejor partido del año en el Cartagonova. Si a esto le sumamos que no hemos estado bien en Sanlúcar ni en Badajoz, podemos explicarnos los motivos de esta racha de cinco jornadas sin ganar», destacó.

«Afrontamos el final de Liga con todas las garantías y 18 equipos se cambiarían por nosotros ahora»

Y, por último, el presidente de la entidad albinegra mandó un mensaje esperanzador a la hinchada del Efesé. «El que no piense que este equipo todavía puede terminar primero y ascender es que no conoce el potencial de esta plantilla, ni el compromiso que existe dentro de este vestuario, ni las posibilidades que nos va a dar un grupo con 23 jugadores perfectamente válidos para saltar al campo en cualquier momento, ni la capacidad de todos los miembros de nuestro cuerpo técnico. Hoy en día se cambiarían por nosotros 18 equipos y tengo muy claro que vamos a estar en la pelea y que afrontamos estas seis últimas finales de Liga con todas las garantías de dar el salto a Segunda», concluyó diciendo Belmonte.