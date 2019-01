Belmonte, Breis y Munúa se citan para decidir altas y bajas El club esperará a la última semana de enero para tomar una decisión sobre Cristo y es posible que finalmente no haya fichajes en esta ventana FRANCISCO J. MOYA Jueves, 10 enero 2019, 02:29

«Es pronto y todo está muy frío». Así define Paco Belmonte, dueño del Cartagena, la relación del club que preside con un mercado invernal que hoy consume su décima jornada. Con muy pocas novedades, por cierto. Belmonte se reunirá mañana con Manuel Sánchez Breis (director general) y Gustavo Munúa (entrenador) para decidir altas y bajas, aunque ya avanza que este año tendremos un mercado de enero «muy tranquilo».

Se trata de una novedad importante, ya que en los tres años anteriores el propio Belmonte se movió mucho en estas fechas y convirtió al Efesé uno de los grandes agitadores del mercado invernal. En total, cerró 13 fichajes en esta ventana de altas y bajas. Fueron Gladestony, Chus Hevia e Indiano en 2016; Isi Ros, Fernando Llorente, Juan Antonio Ros, Artiles y Germán en 2017; y Rubén Cruz, Diego Benito, Owusu, Craninx y José Gaspar en 2018. De los 13 solo triunfaron dos: Fernando Llorente y Rubén Cruz.

Sin movimientos

Las cosas van a ser muy distintas en este 2019, donde incluso existe la posibilidad de que no venga nadie y que acaben la temporada los mismos que la empezaron. Solo se apostará fuerte por el central venezolano Josua Mejías, que es propiedad del Leganés. No obstante, Alberto Monteagudo se lo quiere llevar al Lugo y obviamente el chico, que no cuenta en el Nástic, desea seguir en Segunda. Si no viene Mejías, es posible que al final no venga nadie.

Así las cosas, el asunto más relevante de este mercado invernal es el futuro de Cristo Martín, quien se encuentra en la fase final de su recuperación tras ocho meses lesionado. A principios de mayo se rompió el tendón de Aquiles y tuvo que pasar por el quirófano. El tinerfeño hace cosas con el grupo, pero todavía no se entrena con normalidad. Esta decisión se tomará la última salida de enero. Si recupera su ficha, el clubtendrá que dar la baja a un senior.