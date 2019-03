Munúa: «Somos autocríticos y asumimos perder» Munúa abandona el césped del Cartagonova, en un entrenamiento de esta semana, bajo la presencia del dueño Paco Belmonte y el portero del filial Fran. / antonio gil / agm «La derrota en Sanlúcar es un toque de atención. Viene muy bien para aprender», indica el entrenador albinegro, que tiene las bajas de Elady y Joao Costa ante el Villanovense RUBÉN SERRANO CARTAGENA Sábado, 23 marzo 2019, 01:48

A este Cartagena acostumbrado a la victoria le ha tocado esta semana asimilar el derrape en Sanlúcar de Barrameda, que acabó con una fantástica racha de 13 jornadas consecutivas sin perder. Para digerir ese 3-1 en El Palmar, el entrenador, Gustavo Munúa, ha querido ser «autocrítico» con el vestuario, «corregir y analizar» los errores y, de paso, mantener a todo el rebaño unido con una comida de equipo en La Manga. Terminó la fiesta y el charrúa, además, ha tenido que lidiar últimamente con situaciones «incómodas», como el gesto de Cordero arrojando una botella de agua contra el Sevilla Atlético y el recambio de Rubén Cruz por el expulsado Joao Costa, frente al Sanluqueño. «Hay que saber el momento en el que estamos [líderes, con una distancia de 5 puntos sobre el Recreativo]. Tenemos mucha comunicación con los jugadores. Permanentemente. Hay cosas que preferimos que se queden entre nosotros», dijo ayer.

Fran, del filial, entrará en la convocatoria para ser el suplente de Mario, que no es titular desde octubre

Por ese motivo, el uruguayo ha querido «puntualizar» esta semana en los errores. «Es bueno ser autocríticos, analizar cada momento y en eso hemos puntualizado. Obviamente, nunca es lindo perder. Veníamos de una dinámica muy buena. Pero somos muy autocríticos y es una realidad que no nos sentimos cómodos [en Sanlúcar]. El equipo estaba preparado para la derrota, son cosas que pueden suceder. La clave es la línea en la que seguimos, que crece. Hay momentos que nos pueden dar un toque de atención. Y eso nos viene muy bien. Hay que aprender de ellas y seguir creciendo», comentó Munúa.

Para el partido contra el Villanovense, de mañana a las seis de la tarde en el Cartagonova, el charrúa tiene a todos los jugadores disponibles, salvo a los sancionados Elady y Joao Costa. En el caso del exgrana, se da la circunstancia de que «es el goleador del equipo [con 15 dianas]», pero el entrenador albinegro volvió a repetir que «los goles de otros futbolistas van a aparecer y hay que estar tranquilos», a pesar de que los Santi Jara, Aketxe y compañía no pasan por su mejor momento. Munúa recupera a Julio Gracia, Josua Mejías ya entrena con normalidad y Cristo Martín podría tener más carrete mañana. La novedad de la lista será el meta Fran, del filial, en sustitución del luso Joao Costa. El santanderino Mario Fernández volverá a ponerse bajo palos de inicio [no lo hace desde la jornada 8, tras su fatídica roja y lesión contra el Melilla]. «Lo veo preparado. Transmite energía al equipo. No tengo ninguna duda de que le va a salir un lindo partido».

«Si todo fuera tan fácil, jugaríamos sin defensa ni portero. Hay momentos en los que nos toca sufrir»

Munúa no desveló qué jugadores podrían salir de inicio mañana. «Movemos muchísimo al equipo, han jugado todos y hay exigencia en los entrenamientos. Cualquiera puede hacerlo y lo saben». El uruguayo, a pesar de que el Efesé no anda fino en las últimas semanas, restó importancia al hecho de haber sumado 1 de los últimos 6 puntos en juego. «Hemos crecido muchísimo. Dominamos varias fases del juego. No me canso de repetir de que aún no hemos conseguido nada y los chicos van con mucha humildad. Falta mucho [9 jornadas] y queremos recuperar sensaciones», indicó.

El Cartagena tendrá delante al Villanovense, un rival «similar al Sanluqueño», que ocupa puestos de descenso [es 17º, con 29 puntos] y necesita ir rascando puntos de donde sea. «Espero un rival intenso, ordenado y que va a dejar pocos espacios. Esperamos recuperar sensaciones y llevar la iniciativa. Si fuera todo tan fácil, jugaríamos sin portero ni defensa. Hay momentos en los que nos toca sufrir y hay que salir lo más rápidamente posiblemente de esas situaciones», que ya se repitieron ante el Sevilla Atlético y, sobre todo, con un mal encuentro en El Palmar.