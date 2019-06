Un arranque con mucha «tranquilidad» Munúa pasa por delante de Belmonte, ambos pensativos, en un entrenamiento en el estadio Cartagonova. / antonio gil / agm Belmonte y Breis miden sus movimientos desde la eliminación en Ponferrada y trabajan en silencio RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 21 junio 2019, 02:57

Son días de reflexión y trabajo en silencio en las oficinas del estadio Cartagonova. El dueño del Cartagena, Paco Belmonte, anda en numerosos frentes desde la eliminación en Ponferrada y no quiere hacer declaraciones en los medios de comunicación. Esa responsabilidad recae estos días en su mano derecha, Manuel Sánchez Breis. Independientemente del portavoz, el club apenas ha dado señales de vida desde el pasado sábado, al menos en las redes sociales, mientras que sus dirigentes han arrancado la temporada 2019/20 con «tranquilidad». Todas las decisiones deportivas pasan por encontrar un dueño en el banquillo. A partir de ahí vendrá lo demás. Con Gustavo Munúa, la prioridad es zanjar el tema, para bien o para mal, «lo antes posible», a fin de ver qué jugadores podrían continuar en el equipo.

La temporada pasada, el Efesé no empezó a hacer oficiales sus primeros pasos hasta el 5 de julio, once días después de caer ante el Extremadura

Lo cierto es que Belmonte y Breis se están tomando con calma este inicio, ajenos al 'ruido' de la afición en las redes sociales. No hay prácticamente movimientos pero en las oficinas se están empezando a dar pequeños pasos, en materia deportiva, institucional y social. Aunque el Cartagena, por su eliminación en las semifinales del 'playoff', se ha permitido esta semana de reflexión y toma de decisiones. La temporada pasada terminó una semana más tarde, el 24 de junio, y el nuevo proyecto no arrancó oficialmente hasta pasadas dos semanas.

El primer fichaje no llegó hasta el 5 de julio, con Santi Jara, entre otras cosas porque la semana después del batacazo ante el Extremadura se montó el revuelo por los presuntos amaños. De hecho, una de las tareas que tiene pendiente hacer Belmonte es presentar una denuncia contra el club y su presidente. Pero no hay prisa por dar ya los primeros pasos. Hace un año Munúa no llegó hasta el 10 de julio y los abonos no se presentaron hasta seis días después.

La idea es presentar los abonos «la próxima semana» y bajar precios en el fondo sur bajo

Belmonte y Breis, coordinados por el departamento de comunicación y marketing, sí están trabajando ya en la nueva campaña de abonados. Aún no hay precios fijados, pero serán similares a los de la temporada pasada, entre 50 y 160 euros. La intención es presentarla a finales de la semana que viene e intentar reducir el carné del fondo sur bajo (que es de 50 euros). El objetivo es alcanzar o superar los 7.124 del curso que terminó el sábado en El Toralín, el récord de la entidad en Segunda B.

El Cartagena ya está dando esos pasos y ayer mismo llegaron a las oficinas del Cartagonova las nuevas equipaciones, de las que se prefiere no desvelar nada. En cualquier caso, a Belmonte y Breis les conviene acelerar los asuntos deportivos lo más pronto posible: equipos del mismo grupo como el UCAM Murcia tienen previsto iniciar la pretemporada a medios del próximo mes. El Efesé de Munúa arrancó un 20 de julio en Pinatar Arena. La idea de la directiva albinegra es hacerlo «por las mismas fechas». En esa sesión empezaron 23 jugadores, 15 del primer equipo y 8 del filial, y disputaron el primer amistoso el día 28. Actualmente solo hay 9 jugadores de la primera plantilla con contrato (Mario, Orfila, Ramírez, Jesús Álvaro, Santi Jara, Elady, Cristo, Igor Paim y Aketxe). Lógicamente, algunos de ellos no entran en los planes del Cartagena y otros que finalizan su vinculación el 30 de junio sí interesan, como Cordero.

La pretemporada sería dentro de un mes, como el año pasado; lo de Toché es «complicado»

Preguntado de nuevo por este asunto, Breis aclaró ayer a 'La Verdad' que no tomarán decisiones hasta que el tema del banquillo esté resuelto. Tampoco quiso aclarar si están manejando otros nombres, aunque descartó los rumores que vuelven a apuntar a Luis Tevenet y Curro Torres en el club albinegro. «Es mentira, no hay nada de eso».

Lo que sí han hecho los directivos del Cartagena es tantear a Toché, de cara a una hipotética incorporación que se prevé muy «complicada». El santomerano no cuenta para el Real Oviedo, pero aún no se ha desvinculado del club y su intención, pese a los 36 años, no es jugar en Segunda B. Es consciente de que aquí es una persona querida y, si no le sale algo mejor, ésta sería su opción en la categoría. «Lo estamos siguiendo todo el año. Nos tomamos un café con él y le planteamos nuestra opción», aseguró Breis.

Munúa se va hoy a Uruguay y los rivales encuentran técnico El Cartagena no quiere demorar más allá de «los próximos días» la búsqueda de un entrenador. Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis y Gustavo Munúa se han dado un tiempo para decidir si este último continuará o no al frente del banquillo albinegro. De momento, en el club no quieren dar más nombres y sí confirmaron que Munúa se marchará hoy de vacaciones a su país, Uruguay. Mientras tanto, los equipos que en teoría aspirarán la próxima temporada a luchar por el ascenso ya han dado pasos en este aspecto. El Real Murcia lleva varias semanas caminando, con Adrián Hernández al frente, mientras que el UCAM de Rubén Albés también se mueve. El Córdoba, recién descendido, hizo ayer oficial la contratación del técnico Enrique Martín. Y la Cultural Leonesa, de José Manuel Aira.