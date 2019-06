«Lo del árbitro es una barbaridad» El árbitro González Esteban, ayer, le indica a Gustavo Munúa que regrese a su área técnica. / Antonio Gil / AGM Munúa incide en la actuación del colegiado y asegura que el Efesé «no está hundido». «No se puede pitar así, en los primeros minutos ya me di cuenta. Todas las faltas eran de un equipo y eso al final desquicia», se queja el uruguayo RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Lunes, 10 junio 2019, 10:46

No estaba ayer Gustavo Munúa para celebraciones, después de que el Cartagena terminara el partido con la eliminatoria cuesta arriba ante la Ponferradina (1-2). El entrenador uruguayo centró gran parte de su comperencencia en la zona mixta del estadio Cartagonova en opinar sobre la actuación del árbitro, el vasco Jon Ander González Esteban, natural de Barakaldo al igual que Jon Pérez Bolo, entrenador de la Ponferradina. «No se puede pitar así. En los primeros minutos ya me di cuenta. Las faltas solo eran de un equipo, y eso te va desquiciando. Es un partido de 'playoff', con mucho contacto. Vas al límite, pero al balón, sin mala intención. Es difícil de digerir. Es impotencia. Te desquician. Es difícil asimilar cosas que no están a nuestro alcance», dijo sobre el colegiado, que expulsó a Elady en el minuto 77 y también al delegado, Simón Ruiz, por «protestar» sus decisiones una vez acabado el encuentro.

Munúa vio un eliminatoria de ida «táctica, intensa y ante un muy buen equipo», que fue capaz de darle la vuelta al gol de Rubén Cruz en la segunda parte. Primero empató Ríos Reina, con una gran falta directa a la que no llegó Joao Costa pese a la estirada. Santi Jara se había colocado en el palo, pero se retiró. «Fue una jugada puntual. Es una virtud del rival, vaya o no vaya Santi al palo. No hay nada que hacer. Hay que preparar bien el próximo partido. El equipo va a dar la cara y no va a regalar nada», aseguró el charrúa, que no podrá contar con el pichichi Elady por sanción ni con los centrales titulares: Josua Mejías y Antonio López, por sanción y lesión, respectivamente.

Para Munúa, el Efesé llevó la «iniciativa» en la primera parte, con balones «a la espalda» y la Ponferradina, «con jugadas algo peligrosas pero lo normal. Estábamos un poco atrás. Pero lo corregimos. Hacíamos daño en las transiciones», como una de Elady que, en dos ocasiones, no pudo superar a Manu García. «Pero es difícil y el arbitraje siguió en la misma línea. La Ponferradina no necesita de estas cosas para hacer un buen partido. Lo de la semana pasada parece que surtió efecto», recordó el charrúa, sobre el partido de vuelta ante el Real Madrid Castilla y el ruido mediático generado en el que se calificaba al Efesé como equipo sucio y violento.

En cualquier caso, el entrenador albinegro puso «cero excusas» por el partido de su equipo. «Vamos a rearmarnos y a planificar bien la vuelta. El equipo no está hundido. No vamos a regalar nada. Ya veremos qué pasa. El equipo está fuerte. El resultado no es el que esperábamos pero no está decidido», comentó, antes de abandonar con prisa la zona mixta del Cartagonova.

Jara: «El 1-2 nos hace daño»

Santi Jara dio la asistencia de gol a Rubén Cruz y en la segunda parte, tal vez, pudo evitar el gol del empate de la Ponferradina. «Sé que Ríos tiene buen golpeo de balón. Me di cuenta de que el balón podía ir en esa dirección. Al final, son decisiones que tomamos. Joao me dice que esta más cómodo saliendo del área. Y luego Ríos le pega bien y la mete. No hay que culpar a nadie. Estamos para ayudarnos. Además, vimos que muchos jugadores de la Ponferradina se metían en el área [con él cubriendo el palo] y podía ser peor», explicó a 'La Verdad' el extremo almanseño.

«Esto es el fútbol. Han metido más goles que nosotros. No creo que hayan sido mejores. Estábamos cómodos metidos atrás, tras el 1-0. Con el gol de falta, que no habían merecido, nos tiramos más atrás aún. Luego nos expulsan a Elady. Y nos acaban metiendo el 1-2, que nos hace daño», dijo. Pero Santi Jara no descartó dar la campanada en El Toralín. «Cuanto menos pensemos en lo de hoy [ayer para el lector], mejor. Hay que ir a hacer dos goles. Ellos lo han hecho. ¿Por qué nosotros no? Sigo confiando en el equipo, se puede confiar en todo el grupo y hay que ser optimistas». Él está abonado a las remontadas.