Araujo: «Necesitaba sentirme querido y con confianza»
El catalán resalta que «esperaba más» del Córdoba, tras un mal año, y destaca que Jesús Álvaro le habló «maravillas» del Efesé
RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Jueves, 25 julio 2019

A la espera de que Toché tome una decisión, el presentante de Elady encuentre o no un destino y la operación salida empiece a aligerarse, la afición del Cartagena se llevó ayer otra gran noticia antes del fichaje de Carlos David con la presentación de uno de los futbolistas «más determinantes y que marcan diferencias» en Segunda B: Quim Araujo, realmente arropado en sus primeras palabras delante de los medios de comunicación por el mánager general, Manuel Sánchez Breis. Él se llenó de halagos hacia el centrocampista catalán, apodado 'El Mago' y del que dijo que es «top» y «uno de esos días que esperas cuando empiezas a planificar una plantilla». El directivo albinegro aseguró que ha hecho «amistad» con el jugador, porque llevan «muchísimo tiempo hablando para poder venir», y que la 'Efesemanía' va a tener la «gran fortuna» de disfrutarlo esta temporada. «Da gusto verlo con la camiseta y de él depende de que hayamos acertado de pleno con su fichaje», comentó sonriente a los presentes.

Araujo es un futbolista que puede hacer las veces de '8' y de '10', a la vez que ajustarse a cualquier posición del frente de ataque. Aunque es en la media punta donde mejor puede ajustarse. El último año y medio lo jugó en Segunda con el Córdoba, tenía un año más de contrato pero no entraba en los planes de Enrique Martín para el proyecto en Segunda B. El catalán estaba «a gusto» allí, aseguró que siempre dio «lo máximo hasta el final», aun cuando el equipo ya estaba condenado al descenso, y que «esperaba más confianza», porque tan solo pudo participar en 28 partidos y marcar un gol.

El acuerdo estaba cerrado desde hace semanas y todo se intensificó incluso antes de su rescisión con el Córdoba, oficial hace una semana. «Lo más importante ha sido el interés, en un año que no ha sido fácil para mí. Necesitaba un sitio donde confiaran en mí y me quisieran. Doy un paso atrás en la categoría, pero Cartagena es fútbol profesional y hacen las cosas muy bien. Jesús Álvaro me habló maravillas de todo el club».

Toché habla hoy en Oviedo y en sus círculos comentan que lleva unos días «agobiado»

Por otra parte, Toché dará esta mañana una rueda de prensa en Oviedo para despedirse del club. Breis dijo ayer que hay «muchos argumentos encima de la mesa para que acabe en el Cartagena». El jugador estaba ayer en Madrid y personas de su círculo aseguran que ha estado «agobiado» estos días y sin una decisión clara.