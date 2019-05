Fútbol | FC Cartagena Un apaño antes del lío Julio Gracia regatea a Joe, en el primer tiempo del partido de ayer en el Cartagonova. / j. m. rodríguez / agm El Cartagena gana con lo justo al Linense, supera al Melilla y jugará el 'playoff' como segundoRubén Cruz marca en el Cartagonova medio año después y Munúa reserva a todos sus titulares, a excepción de Ayala y Moyita FRANCISCO J. MOYA Lunes, 20 mayo 2019, 09:00

No es momento de reproches ni de dudas. Tampoco de lamentar las oportunidades perdidas, los puntos tirados y esa fatídica racha de seis semanas que ha impedido al Cartagena acabar como campeón de su grupo por segunda temporada consecutiva y buscar el ascenso por la vía rápida, en solo 180 minutos. Se escapó ese primer objetivo y, en cierto modo, es un alivio que el Recreativo ganara ayer al descendido Villanovense (1-0) para confirmar su primer puesto. Eso resta gravedad al pinchazo de hace siete días en Talavera de la Reina. Aún ganando en El Prado, a los de Munúa no les hubiera dado para cazar a los onubenses. No obstante, no sabemos si los de Salmerón se hubieran atascado sabiendo que el empate no les valía en la última jornada. Eso es fútbol-ficción. Nunca lo sabremos.

1 CARTAGENA 0 B. LINENSE FC Cartagena Mario Fernández; Óscar Ramírez, Antonio López, Sergio Ayala, Luis Mata; Rui Moreira, Julio Gracia (Josua Mejías, minuto 80); Fito Miranda (Elady, minuto 72), Carrillo, Moyita (Santi Jara, minuto 60); y Rubén Cruz. Balompédica Linense Robador; Sergio Rodríguez, Joe (Pierre, minuto 67), Kibamba, Abel Moreno; Carrasco, Ismael Chico; Juampe, Tarsi Aguado, Pirulo; y Cellerino. Gol 1-0, Rubén Cruz (minuto 17). Árbitro Usón Rosel (aragonés). Amonestó a los locales Antonio López, Carrillo y Santi Jara; y a los visitantes Carrasco, Kibamba, Cellerino y Pirulo. Incidencias Estadio Cartagonova. Unos 4.000 espectadores. Fue una de las peores entradas de la temporada. Pasillo a los equipos de féminas, alevín y benjamín del club albinegro.

Eso es pasado y cuando acabe la temporada habrá tiempo de sobra para analizar todo el curso, lo bueno y lo menos bueno. Si termina el 30 de junio y de la mejor manera, lo sucedido en esas seis jornadas que transcurrieron del 10 de marzo al 14 de abril, desde el triunfo en Melilla a la derrota en Ibiza, quedarán en anécdota. Si todo concluye sin ascenso, nos acordaremos de ellas durante mucho tiempo. En cualquier caso, eso es el futuro. Ahora, presente, presente y presente. Cuartos, semifinales y final. Ganar, ganar y ganar. De ese guión no puede salirse nadie.

Los apercibidos Orfila, Cordero y Aketxe fueron reservados y el Cartagena empezará el 'playoff' sin bajas Marcó el Recreativo en Huelva y la sensación de pachanga lo inundó todo en el Cartagonova

Contra un cuarto

Real Madrid Castilla (sin el brasileño Vinicius), Barakaldo y Cornellá serán los equipos que podrán tocarle esta tarde al Efesé. Los cuartos clasificados de los grupos I, II y III son muy distintos y cada uno tiene un peligro diferente. Uno de ellos será el primer rival de los chicos de Munúa. La ida se jugará a domicilio el próximo fin de semana y la vuelta, el siguiente en el Cartagonova. Días y horarios están pendientes de confirmar. La televisión -posiblemente Movistar se queda con los derechos de explotación de la fase de ascenso a Segunda- será la que tenga la última palabra al respecto. Si el Efesé está a su mejor nivel, el que tantas veces ofreció durante la temporada, no debe temer a ninguno de sus rivales. Respeto, todo. Miedo, ninguno. Lógicamente, si sus prestaciones se parecen a las de la última salida a Talavera o, sin ir tan lejos, a las del partido de ayer ante el Linense va a ser casi imposible que los de Munúa accedan a la segunda eliminatoria.

LAS CLAVES 1. Buen arranque Los primeros 20 minutos del Cartagena fueron bastante buenos. Ahí se decidió el partido. 2. Sin opciones El gol de Caye Quintana en el Nuevo Colombino sepultó cualquier esperanza de alcanzar la primera posición a última hora. 3. Desconexión El tramo final de los de Munúa deja un poso negativo.

Porque ayer, con una alineación plagada de suplentes, a los albinegros el partido se le hizo larguísimo y las sensaciones en el segundo periodo volvieron a ser bastante malas. No empató el Linense porque Mario hizo una parada bastante buena y en el rechace la pelota fue al palo. Y porque los atacantes visitantes estuvieron muy desacertados en el remate. Pero el 1-1 estuvo más cerca que el 2-0 en un tramo final desconcertante de los blanquinegros. Un gol del conjunto gaditano no hubiera cambiado nada, ya que el Melilla perdió al final contra el Ibiza (0-1) y de todos modos hubiera cedido la segunda posición al Cartagena. Pero ese sufrimiento final de los de Munúa deja un poso negativo. Y preocupa, desde luego.

Lo curioso es que los primeros 20 minutos del último encuentro de la Liga regular fueron ilusionantes. Munúa recuperó el 4-3-3 (el sistema que más le convence y va con su idea de juego) y aparcó el dibujo con tres centrales que había utilizado en el último mes de competición. Le sirvió para salir del atolladero. Eso es innegable. Pero le gusta menos. El 'once', eso sí, era poco reconocible, ya que Moisés, Vitolo y Jesús Álvaro estaban en la grada y Joao Costa, Josua Mejías, Cordero, Santi Jara, Elady y Aketxe se quedaron en el banquillo. Pese a ello, los de casa estuvieron muy cómodos en los primeros minutos, sometiendo en todo momento a un rival muy replegado y pisando con frecuencia y facilidad el área visitante.

En el marcador electrónico del estadio se anunciaron los dos goles del filial, que fueron los que le dieron la salvación al Cartagena B en el derbi de Tercera contra el Imperial. Ambos anuncios fueron saludados con aplausos por la grada del Cartagonova. EL DETALLE

Un golazo

Así, pronto llegó el gol. Óscar Ramírez tuvo metros para correr por el costado derecho y puso un gran centro al punto de penalti. Allí se elevó Rubén Cruz, quien cabeceó a la red con maestría. El gol fue muy bonito. El utrerano rompía con este tanto una nefasta racha de seis meses sin marcar en el Cartagonova. Pudo hacer el segundo poco después en dos buenos envíos de Fito Miranda, pero Kibamba y Joe lo evitaron con dos apariciones providenciales.

Con el paso de los minutos fue bajando el ritmo del juego. Marcó el Recreativo en el Nuevo Colombino y la sensación de pachanga empezó a inaundarlo todo en el Cartagonova. Entonces, con los de casa mirando ya al 'playoff', el Linense decidió que las vacaciones podían esperar unos minutos más y dio dos pasos hacia adelante. Se hizo el equipo de Jordi Roger con el control del juego y empezó a martillear por el costado izquierdo, donde Juampe generó muchos problemas a Óscar Ramírez.

Mario voló para evitar el gol de Cellerino y después blocó con seguridad los disparos de Juampe y Pirulo. Elady, que salió al final, pudo redondear la Liga con su tanto número 20, pero no conectó bien un envío de Rubén Cruz y el meta Robador, tirando de reflejos, evitó el gol del jienense, quien de esta manera se queda en 19 goles, los mismos que anotaron Florian y Toché. En la fase de ascenso, no obstante, tendrá la posibilidad de aumentar esa cifra. Lo más importante del año ya está aquí.