Antonio López: «No hay que seguir machacándonos por cosas del pasado»

El central del Cartagena Antonio López, de 29 años, confesó ayer que lo sucedido el domingo en Talavera de la Reina «nos ha dejado muy jodidos», pero a renglón seguido señaló que «en estos momentos tan decisivos de la temporada no podemos permitirnos estar bajos de ánimo y no hay que seguir machacándonos por cosas del pasado». El defensa de Puerto Lumbreras, quien fue titular y volvió a tener minutos en El Prado tras trece jornadas sin jugar, recordó que «los equipos que mejor llegan a nivel mental a una fase de ascenso son los que suelen subir».

Él sabe lo que es ascender a Segunda. Lo consiguió hace dos años con el Lorca. «Sabemos que el reto era ser primero. Hemos peleado para ello todo el año y ahora, aunque tenemos algunas opciones en la última jornada, se ha complicado bastante. Pero reprochándonos cosas no ganamos nada. Estando mal de cabeza tampoco solucionamos nada. Lo que debemos pensar es que el objetivo que tenemos todos sigue vivo, aunque puede que lo tengamos que ejecutar por la vía larga. Hace un mes y medio quizá no entraba en nuestras cabezas tener que afrontar el 'playoff' desde esta posición, pero hemos de estar fuertes mentalmente porque el objetivo del ascenso sigue vivo. No podemos tirar por tierra todo el trabajo del año por no acabar primeros», apuntó Antonio López.

A nivel personal está viviendo una temporada muy complicada. Solo ha participado en ocho encuentros de Liga (610 minutos) y dos inoportunas lesiones le han castigado cuando mejor estaba en esta segunda vuelta. «El día del UCAM ganamos haciendo un gran partido y yo marqué un gol. Pero me lesioné y después, en la semana de la salida a Ibiza en la que el míster hizo cambios, me volví a lesionar en un entrenamiento. No estoy teniendo la continuidad que me gustaría, pero no es cosa del míster. Estas cosas pasan en el fútbol. Estoy aquí para sumar y ayudar al equipo, preparado para cuando me llegue la oportunidad», indicó el ex del Lorca.

Para Antonio López no es «demasiado importante» si Gustavo Munúa mantiene el 3-5-2 de las últimas semanas o si, por el contrario, recupera el 4-3-3. «Con ambos sistemas hemos hecho cosas muy buenas. Yo en el Lorca el año pasado siempre que jugué lo hice en una línea de tres centrales, por lo que es un esquema que conozco bien. Pero insisto en que esto ahora no es lo más relevante. Lo que importa es que tengamos mucha fortaleza mental», repitió.