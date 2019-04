Alfaro piensa en la Copa Pablo Alfaro, entrenador del Ibiza. / Avelino Gómez El técnico del Ibiza cree que «habrá cambios» en el formato que podrán beneficiar a su equipo, pero eso «no afecta en el día a día de la plantilla» FRANCISCO J. MOYA Domingo, 14 abril 2019, 10:02

cartagena. El técnico del Ibiza, Pablo Alfaro, es perfectamente consciente de que el único objetivo que su equipo tiene ya a mano en las seis últimas jornadas es el de clasificarse para la Copa del Rey. Y de esto y de su nuevo formato para la temporada que viene es de lo que habló en su comparecencia previa al partido de hoy el exjugador de Sevilla, Zaragoza, Atlético de Madrid y Barça, entre otros equipos.

«Ahora mismo estoy un poco confuso. Hace diez días teníamos una idea, durante la semana ha habido otra, y ahora hay una tercera [por la que disputarían la Copa los ocho primeros clasificados de cada grupo de Segunda B]. El día 29 hay una asamblea donde se va a debatir y a votar qué se hace finalmente. Prefiero ser cauto y esperar, pero es muy probable que haya cambios porque lo quiere la dirección de la Federación Española», explicó el técnico del Ibiza, consciente de que probablemente ya no sea necesario terminar sexto para estar en el bombo copero el próximo mes de agosto. Ahora mismo, el conjunto balear es octavo, a siete puntos de una sexta plaza que ocupa el Badajoz.

Un Efesé «enrabietado»

En cualquier caso, Pablo Alfaro aclaró que todo esto «no afecta en el día a día de la plantilla» porque el objetivo «es ganar este domingo al Cartagena y acabar lo más arriba posible». Sobre el encuentro de hoy en Can Misses, apuntó que el futbolista que no se motive «ante el líder es que no tiene sangre en las venas». Añadió que espera un Efesé «enrabietado» tras su mala racha de las cinco últimas semanas, en las que no ha ganado ningún partido y solo ha sumado 3 puntos de 15 posibles.

Por su parte, Gustavo Munúa, preparador albinegro, destacó en su rueda de prensa previa al duelo de hoy que quiere que su equipo «vuelva a ser competitivo, ya que es la única manera de sumar los tres puntos en un campo tan difícil como el del Ibiza». Sobre la mala racha de los suyos, subrayó que «en estas aguas, un poco movidas, es donde tiene que salir el grupo humano que hay en el Cartagena. Tenemos carácter y jerarquía y es el momento de mostrarlo. Yo no tengo dudas. Sé que lo que nos está pasando en las últimas semanas nos va a fortalecer. Para trabajar en esta profesión, hay que saber salir de situaciones de este tipo», dijo.