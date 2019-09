Álex Martín: «Toda mi vida he tenido que ganarme el puesto»

El defensa central Álex Martín, de 21 años y que llega al Cartagena cedido por el Leganés, señaló ayer durante su presentación que no teme la competencia que le espera esta campaña en el club albinegro, donde deberá pelear por un puesto con tres de los mejores centrales de la categoría, Carlos David, Andújar y Ayala. «Toda mi vida he tenido que ganarme el puesto y aquí me tocará hacer lo mismo. En mi trayectoria en el fútbol nunca me han regalado nada. Yo vengo a competir y estoy feliz por ello», dijo el zaguero canario, quien el último curso disputó 18 partidos con el Real Madrid Castilla, incluida la eliminatoria de la fase de ascenso contra el Cartagena, que acabó con aquella histórica remontada de los de Munúa en el Cartagonova.

«El año pasado conocí bien el club y el estadio cuando vine a jugar aquí con el Castilla. He notado que en esta ciudad el fútbol se vive mucho, de manera diferente. Me gustó mucho el estadio y la afición. Perdimos y fue un día triste, pero fue una gran experiencia. Me gustó hasta el momento en el que bajé del bus. Me gustaría revivir este año lo de ese día, aunque ahora con el Cartagena», contó sobre aquel Efesé-Castilla.

Es un defensa moderno y versátil. «Puedo jugar en cualquier posición de la defensa y también de pivote. Si el partido lo pide, hasta de portero puedo jugar», bromeó. Destacó que «soy un central con buena salida de balón y tengo mis virtudes en la faceta defensiva». Confesó que el venezolano Josua Mejías, con quien ha compartido casi toda la pretemporada en el Leganés, «me ha hablado maravillas del club y eso me ha motivado a venir».

Álex Martín empezó en las categorías inferiores de la UD Las Palmas y, tras un fugaz paso por el cadete del Betis, fichó en 2014 por el juvenil del Real Madrid. «En esa casa he estado cinco años y le estaré eternamente agradecido», dijo sobre su estancia en el club blanco.