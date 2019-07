El Alcorcón se suma a la puja por Elady pero tampoco paga su cláusula Elady intenta alcanzar un balón en el derbi ante el Real Murcia. / j. m. rodríguez / agm El nuevo técnico del conjunto alfarero, Fran Fernández, quiere al jienense y el Tenerife no pasa de los 150.000 euros FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 3 julio 2019, 02:14

El futuro de Elady Zorrilla, de 28 años, continúa estando en el aire y se siguen sumando nuevos protagonistas a una historia que tiene pinta de que irá para largo. Este último lunes fue el Alcorcón el que se puso en contacto con el Cartagena, club con el que Elady tiene contrato hasta el 30 de junio de 2020, para mostrar formalmente su interés en negociar y llevarse al futbolista. La semana pasada había hecho lo mismo el Tenerife, quien ya tendría un principio de acuerdo con el futbolista y ofreció al Efesé 150.000 euros por él. El Cartagena quiere, como mínimo, más del doble de esa cantidad.

El Alcorcón, por el momento, no ha concretado su interés en una oferta económica cerrada, pero ha dejado claro que, como el Tenerife, tampoco está en condiciones de hacer frente a los 500.000 euros de la cláusula del atacante jienense, autor de 21 goles esta campaña con la camiseta del Cartagena. El resto de equipos que tienen a Elady en su agenda, como son Elche, Almería, Las Palmas y Numancia, no se han puesto en contacto todavía con el propietario del Cartagena, Paco Belmonte, quien ayer volvió a repetir en 'Onda Regional' que «si no hay un esfuerzo importante por parte de los clubes que lo quieren, Elady se quedará en el Cartagena porque tiene contrato».

Imposible retenerlo

La clave, por tanto, está en saber si alguno de los equipos que quieren a Elady está dispuesto a hacer un esfuerzo por él, aunque se traspasen los límites habituales del mercado. Nadie paga más de 300.000 euros por un futbolista de Segunda B. Eso lo saben en el Cartagena. Pero el objetivo es sacar tajada, una vez asumido que es imposible retener al que ha sido su mejor jugador, de largo, en esta última campaña. Lo veremos en los próximos días.

El cuadro madrileño ya ha fichado a Isi Ros y Ernesto Gómez, destacados este curso en Segunda B

Del Tenerife no hay novedades. De momento, no sube esa oferta inicial de 150.000 euros. Y el Alcorcón sí que podría ir un poco más allá. Fran Fernández, técnico que acaba de firmar por el Alcorcón avalado por su trabajo al frente del Almería la última temporada y media, conoce bien a Elady y cree que puede ser un jugador muy válido para su proyecto en el conjunto alfarero.

La entidad amarilla, por cierto, ya tiene cerradas las incorporaciones de Isi Ros y Ernesto Gómez, futbolistas que, al igual que Elady, han destacado este curso en Segunda B. El primero, en el UCAM, especialmente en la primera vuelta. Y el segundo, en el Oviedo B, donde ha hecho 15 goles en un equipo que ha terminado la Liga en quinta posición en el grupo II de Segunda B.

En otro orden de asuntos, el extremo vigués Dani Abalo, quien tiene un año más de contrato con el Cartagena y acaba de terminar su cesión en el Langreo, podría terminar volviendo a su tierra. Lo quieren el Coruxo y el Racing de Ferrol. En principio, ni siquiera empezará la pretemporada con el Efesé.

Los centrales Antonio López y Ayala, con opciones de renovar Antonio López y Sergio Ayala son los dos únicos futbolistas de la última plantilla albinegra que terminan contrato y podrían renovar con el Cartagena. Así lo confirmó ayer el presidente del club, Paco Belmonte, en una entrevista concedida a 'Onda Regional', en la que dejó caer que Mario y Óscar Ramírez, con contrato, no entran en los planes del club, al igual que Orfila, Paim y Cristo. En cuanto a Aketxe, dejó abierta la posibilidad de que salga del club en las próximas semanas. «Esta temporada no ha dado lo que esperábamos», afirmó sobre el rendimiento del ariete vasco en esta campaña.