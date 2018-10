«Aketxe obtuvo la recompensa a su lucha» Munúa, ayer, da instrucciones a sus futbolistas. / antonio gil / agm Munúa halaga al ariete vasco, autor de un doblete en el triunfo ante el Sanluqueño, y destaca el «dominio, la circulación y la presión» del Efesé RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Lunes, 29 octubre 2018, 09:41

El entrenador del Cartagena, Gustavo Munúa, no acostumbra a detenerse en casos puntuales y halagar en concreto a un futbolista. Pero anoche, al término de la victoria contra el Atlético Sanluqueño (3-0), en rueda de prensa, no dudó en centrarse en Aketxe. «Hizo un partido completísimo, jugó a un muy buen nivel: trabajó, presionó, luchó y obtuvo el premio que merecía», con un doblete. El vasco los anotó de forma casi calcada, en dos acciones a balón parado botadas por Santi Jara que cabeceó en el primer palo. El charrúa lo destacó por encima del resto. No en vano, ya lleva cuatro dianas y ayer se marchó del campo ovacionado, con una afición entregada en el momento de su sustitución por Rubén Cruz.

Lo cierto es que el Efesé jugó uno de sus mejores partidos de la temporada, ante un recién ascendido como el Sanluqueño que no puso demasiados obstáculos. «Jugamos dos partes muy buenas; dominamos el juego, tuvimos buena circulación de balón, ocasiones y buscamos líneas de pase. Atrás fuimos serios en las vigilancias y también en la presión tras la pérdida de balón. Es una victoria merecida», resumió Munúa.

Gracias al triunfo, su equipo ya está a un punto del 'playoff', con cinco victorias en seis partidos que han dejado atrás el irregular inicio liguero. Pero el uruguayo le quitó hierro al asunto. «Los objetivos son a final de temporada, ahora hay que poner los cimientos sólidos, pero también es muy importante que acompañen los resultados».

«Los jugadores que salen del banquillo nos dan mucho; eso habla bien del compromiso», asegura

«Pisotón» a Moisés

Además, Carrillo repitió en el 'once' y Julio Gracia, suplente, marcó y destacó en el tramo final. «Es importante que los que salen desde el banquillo lo hagan bien, nos dan mucho y habla bien del compromiso de todo el equipo. No es fácil hacer las convocatorias», dijo. Sobre Moisés, indicó que le dieron «un pisotón», pero que no es «nada importante».