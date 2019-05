Aketxe se fija en el Liverpool

Parecía tenerlo cuesta arriba. Aparentemente, era misión imposible. Pero el Liverpool le dio la vuelta al 3-0 de la ida de las semifinales de la Champions y trituró al Barcelona con un contundente 4-0 en Anfield. No hay imposibles y Aketxe se encargó ayer de dejar un recado a todo aquel que piense que el Cartagena va a tirar la toalla en la lucha por conseguir el liderato del grupo IV. El Efesé lo tenía en su mano, casi hecho hace dos meses, pero una mala racha de seis jornadas sin ganar le hizo perder toda la renta de puntos con Recreativo de Huelva y Melilla. El equipo, rehabilitado, tiene que ganar sus dos partidos contra Talavera y Linense y esperar. «No hay frustración. Queremos quitarles el puesto. Estamos trabajando para ello y creemos que vamos a conseguirlo. Estamos preparados física y psicológicamente para lo que venga. Estamos a muy buen nivel y, en las dos semifinales de la Champions, ya hemos visto cómo es el fútbol», dijo el ariete vasco.

El vasco ha recuperado el olfato goleador cuando más lo necesita el Efesé, y agradece a Munúa la apuesta por el sistema táctico de 3-5-2

Él es la sensación del momento en el Efesé, el síntoma más evidente de que el equipo ha superado ese bache, con triunfos seguidos [El Ejido, San Fernando y Marbella] y la vuelta de su pólvora cuando es más necesaria. Sus cifras estaban siendo muy discretas hasta el momento. No son los números de Florian, no levanta al público en cada saque de esquina como Víctor Fernández ni sus dianas son tan recordadas como las de Toché. Pero el de Aketxe es el ejemplo de cómo lucha para sacar al Cartagena del fango de la Segunda B. Con su doblete al Marbella, ya lleva 10, cuatro menos que la temporada pasada. Por eso, el pasado domingo se llevó los aplausos de la grada, una de las tantas ovaciones que se ha llevado del público del Cartagonova.

El bilbaíno, que en menos de un mes cumplirá 30 años, por fin empieza a ver la luz en un año complicado para él, al menos en cuanto a cifras goleadoras se refiere. Se pasó más de dos meses sin ver puerta [desde el 16 de diciembre hasta el 24 de febrero, en la goleada al Malagueño]. Ahora, los mete hasta sin querer, como el segundo que le hizo al Marbella con el muslo. «Tengo más fortuna y, en ese sentido, estoy muy contento», empezó a decir el ariete, que pasó por la zona mixta del estadio Cartagonova a repasar la actualidad albinegra y su momento de forma. «He trabajado día a día para que lleguen las cosas. En otras ocasiones he trabajado en otras funciones, más 'sucias' y que se ven menos. Al final, lo importante es el conjunto».

La 'espina' clavada

El ariete vasco fue uno de los grandes reclamos de Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis en el pasado mercado de verano: se desvinculó definitivamente del Albacete, rechazó importantes ofertas de la categoría y firmó un contrato con la entidad albinegra hasta 2020. En una entrevista concedida a 'La Verdad' a principio de temporada, Aketxe confesó que tenía «la espina clavada» del frustrado ascenso en Majadahonda. Entre eso, y que tanto él como su familia están cómodos en la ciudad, decidió emprender su segundo año en el Cartagena.

Para él, no es la primera vez que pasa por momentos delicados, por lesiones y escaso bagaje goleador. En el Albacete, sin ir más lejos, contribuyó a la clasificación del equipo para final del 'playoff' de ascenso con un gol en la semifinales, contra el Atlético Baleares. Ahora ha vuelto a encontrar su mejor versión, y es uno de los grandes beneficiados del nuevo sistema táctico de Munúa: el 3-5-2 y la dupla ofensiva con Elady. «El equipo ha cogido la idea muy bien. Soy una persona a la que le gusta que se metan balones al área. Ya sabéis que a mí eso me gusta. Con este sistema lo estamos consiguiendo, tenemos más profundidad por las bandas», explicó, y añadió que las 18 dianas de Elady no le sorprenden. «Solo hay que verlo entrenar. Es un chico que tiene muchísimo gol».

