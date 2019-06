«Con esta afición, el jugador tenía sangre en los ojos desde el minuto 1 y sentía respaldo» Vitolo y Belmonte, ayer, antes de darse un abrazo en la zona mixta del Cartagonova. / pablo sánchez / agm Vitolo y Belmonte se lanzan elogios antes del partido del domingo: «Aún no hemos hecho nada, hay que tener los pies en el suelo» RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 7 junio 2019, 02:35

Si hay algún aficionado del Cartagena falto de motivación, le conviene repasar la rueda de prensa que ofrecieron ayer Vitolo, abanderado y peso pesado del vestuario, y el dueño y presidente Paco Belmonte, en la zona mixta del estadio Cartagonova. Los dos lanzaron decenas de mensajes de ánimo para seguir apoyando al equipo en lo que queda por delante, después de la histórica remontada ante el Real Madrid Castilla. El futbolista tinerfeño, de hecho, lo resumió muy bien en la última frase de su comparecencia, llena de risas y en un ambiente distendido: «Gracias por el apoyo, señores. Si esto no lo sacamos entre todos estamos muertos».

Vitolo es un futbolista capital para Munúa, en el campo y en el vestuario. Por eso, es una voz más que autorizada para analizar cómo están viviendo el gran ambiente de cara al partido del domingo ante el Ponferradina, que solo televisará la plataforma 'Footters'. «Lo del otro día ante el Castilla fue el inicio de algo muy bonito. Cuando vimos el ambiente, nos dimos cuenta de que podíamos remontar incluso un 4-0, si hubiera sido necesario. Si seguimos en esta línea vamos a sacar un buen resultado para la vuelta. Es imposible que la eliminatoria se decida en el Cartagonova, porque somos dos buenos equipos. Eso sí, nuestro objetivo es sacar una renta bastante buena», comentó.

Para tenerlo claro Entradas vendidas Ya se han despachado 10.246 entradas en solo tres días de venta y lo normal es colgar el cartel de 'No hay billetes' el domingo. Último día Los abonados tienen reservada su localidad hasta hoy, a las 21 horas. Después se podrán a la venta. Aforo El club ha sacado a la venta 14.100 entradas, contando las 250 que le corresponden a la Ponferradina y sin contar palco. Zonas habilitadas El público podrá sentarse en el fondo norte bajo, a pesar de estar ahí la afición visitante. Entrenamiento Es a puerta a bierta, a las 19 horas, en el estadio Cartagonova.

El vestuario, en palabras del tinerfeño, ha «aprendido mucho de los errores» cometidos en Valdebebas. «Nos pudo la presión. Nos marcaron dos goles muy seguidos y psicológicamente nos vinimos abajo. ¿Qué es lo más importante? Que le dimos la vuelta a la eliminatoria y no queremos volver a vivir la mala semana» después de encajar aquel 3-1. En el césped del Alfredo Di Stéfano, Vitolo veía muy difícil llevar a cabo la operación remontada. «No veía al equipo con fuerza para poder maquillar el resultado. Solo tenía en mente en que si no había reacción nos podían caer más goles. Pero todo eso ya es aprendizaje y tendremos muchas opciones si seguimos en la línea del otro día. La gente nos llevó en volandas».

Belmonte también respondió a las preguntas de los medios, para recordar el ambiente vivido ante el Castilla y el que esperan repetir el domingo. «Lo que se vivió el pasado domingo no lo había visto nunca y no he visto en muchos estadios del fútbol profesional. El futbolista tenía sangre en los ojos desde el minuto 1 y se siente respaldado. Esa es la receta más fácil para intentar pasar la eliminatoria contra la Ponferradina, que será más dura» y lo más probable es que se dipute el sábado 15. El club albinegro le dará un giro a cómo sortear esas 250 entradas de afición visitante. El dueño del Efesé volvió a repetir que hay que «venir a competir a la grada, mantener los pies en el suelo y esa tensión competitiva».

En el momento de la comparecencia, a mediodía, en las oficinas del Cartagonova ya se habían despachado 9.100 entradas de las 14.100 butacas que se han puesto a la venta, incluyendo las 250 de la Ponferradina [el fondo norte bajo estará habilitado también para la hinchada albinegra] y sin contar con la zona de palco. Al cierre del tercer día, ya se habían retirado 10.246.

10.246 entradas

El club facilitará a primera hora de la mañana qué zonas quedan disponibles. Belmonte comentó ayer, al mediodía, que hay 2.750 abonados pendientes de pasar por las oficinas. El plazo acaba hoy, a las 21 horas. Antes, a las 19 horas, los muchachos de Munúa entrenarán en el Cartagonova a puerta abierta. Se quiere repetir la misma fórmula, que ya funcionó ante el Castilla. «Hemos enterrado los sentimientos negativos. Hay que agarrar a toda esa gente para que no se vaya nadie. Tenemos la oportunidad de seguir creciendo». Sobre Vitolo, por último, comentó lo siguiente: «Con gente como él, este club ya hubiera estado antes en el fútbol profesional».