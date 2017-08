Zabaco: «Estoy para jugar si el entrenador quiere»

El central burgalés Míchel Zabaco, de 28 años, confesó ayer que está «bien» y que la lesión que sufrió la semana pasada en el amistoso ante el Albacete «fue solo un susto». Contó que «al tocar el primer balón, noté un pinchazo atrás, me asusté y pedí el cambio». No obstante, no tiene ninguna lesión, se ha entrenado junto a sus compañeros desde el lunes y estará disponible para jugar este sábado contra el Recreativo de Huelva (Cartagonova, 21.00 horas). «Estoy para jugar si el entrenador quiere», dijo ayer.

Sobre la marcha de Gonzalo Verdú al Elche, admitió que «me sorprendió porque sabía que él se quería quedar aquí, pero no hay que dar más vueltas a lo pasado. Con Aguilar, Mauro, Cordero y Sergio Jiménez sus dos posiciones están bien cubiertas. En defensa prácticamente seguimos los mismos y es una ventaja porque los automatismos están más que asimilados».