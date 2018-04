Zabaco, baja; Hugo y Cordero, dudas para este domingo El central recae de su lesión en el sóleo, el medio no se recupera de sus dolores abdominales y el extremo arrastra unas molestias en el cuádriceps FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 13 abril 2018, 03:52

Problemas para Alberto Monteagudo, que este domingo ante el Badajoz (Cartagonova, 18.00 horas) podría llegar a perder hasta tres jugadores fijos en su 'once' tipo. Son Míchel Zabaco, Cordero y Hugo Rodríguez. El primero está prácticamente descartado, el segundo lo tiene muy complicado y el tercero es el que cuenta con más opciones de poder recuperarse y estar a disposición del técnico en un encuentro en el que no está permitido tropezar. Para ser primero, apenas puede fallar el Efesé en estas cinco últimas jornadas de la liga regular.

El central Míchel Zabaco recayó en el derbi de la lesión que sufría en el sóleo y que le obligó a pedir el cambio ante el Jumilla y a perderse el encuentro ante el Extremadura. No se ha entrenado en toda la semana y, aunque hoy probará, es prácticamente imposible que este domingo juegue. Su puesto lo ocupará el venezolano Josua Mejías, mientras que Moisés, tras cumplir un partido de sanción, volverá a su lugar en el eje de la zaga albinegra.

El medio Miguel Ángel Cordero tampoco ha podido ejercitarse junto a sus compañeros en toda la semana, ya que tiene un fuerte dolor en la zona abdominal que le impide moverse con normalidad. Esta dolencia ya provocó que pidiera el cambio el pasado domingo en la Nueva Condomina y, aunque en principio se le restó importancia al asunto, da la sensación de que no va a recuperarse a tiempo. Si no llega al partido, Sergio Jiménez o Diego Benito ocuparán su plaza contra el Badajoz.

Y, por último, el extremo Hugo Rodríguez arrastra unas molestias en el cuádriceps y también podría ser baja. Acabó el derbi con esos problemas físicos y no está en plenitud de condiciones. De los tres, no obstante, es el que alberga mayores esperanzas de cara al duelo ante el cuadro pacense. Si no se recupera, su sustituto será Owusu.

Gaspar, uno menos

En otro orden de asuntos, el extremo cacereño José Gaspar cumplirá este domingo su segundo y último partido de sanción, después de que las alegaciones que envió el Cartagena al Comité de Competición hayan prosperado. Fue expulsado cuando estaba en el banquillo en el duelo contra el Extremadura y en principio le castigaron con tres encuentros. Al final, la semana próxima estará disponible para viajar a Sevilla, donde espera otro duelo trascendental contra el Betis Deportivo.

Ese encuentro, correspondiente a la jornada 35, se jugará el sábado 21 de abril, a partir de las 17.00 horas, en la Ciudad Deportiva del Real Betis. Será televisado por '7TV' y la federación de peñas fletará un autocar para que el equipo esté acompañado en tierras sevillanas.