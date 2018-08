Vitolo rechaza dos ofertas de Grecia y hoy decide si ficha o no por el Efesé Vitolo, con el brazo en alto, derriba a un rival en un partido ante el Valladolid. / Juan Ruiz El medio defensivo, que en dos semanas cumple 35 años, ocuparía la plaza de Sergio Jiménez y formaría un doble pivote experto y de nivel junto a Cordero FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 22 agosto 2018, 02:32

El FC Cartagena, salvo cambio radical de los acontecimientos, ya tiene al pivote defensivo que buscaba para ocupar la vacante que dejó Sergio Jiménez, fichado por El Ejido tras ser descartado por Paco Belmonte, presidente del Efesé. Desde hace semanas está negociando con su primera opción, el tinerfeño Vitolo Añino, quien en un par de semanas cumplirá 35 años y acaba de desvincularse del Tenerife, el equipo de su vida y en el que acumuló un total de 221 partidos, siempre en Segunda A. Y mucho tendrían que torcerse las cosas en las próximas horas para que la operación no se cierre con éxito, aunque en el club albinegro -tras malas experiencias recientes como la de Luis Tevenet- prefieren ser muy cautos y no lanzar las campanas al vuelo mientras el contrato no esté firmado.

EL DATO 427 partidos ha disputado Vitolo Añino en su carrera. 221 de ellos los jugó con la camiseta del Tenerife, en Segunda A

Tal y como adelantó el periodista tinerfeño Manoj Daswani en su cuenta de Twitter, el futbolista ha rechazado importantes ofertas económicas de equipos de Grecia, Bélgica y la India, seducido por la propuesta que le ha presentado Belmonte. El Cartagena es el que menos le paga pero el que más le atrae. Por varios motivos. Primero, porque ya estuvo cinco años en el extranjero (cuatro en Grecia y uno en Turquía) y no termina de apetecerle volver a irse. Segundo, porque se trata de un futbolista muy competitivo (los 427 partidos que ha jugado en su carrera lo atestiguan) y le gustan los retos. Y tercero, porque el Cartagena le ofrece el último gran desafío de su larga trayectoria: ascender y volver a Segunda.

Así las cosas, hoy debe quedar cerrado este asunto. En el Cartagena esperan la respuesta definitiva del jugador, para poder anunciar ya su fichaje y tramitar su alta de cara al encuentro del sábado, ante el Granada B en el Cartagonova. Vitolo, eso sí, tendrá que hacer una pequeña pretemporada al llegar, debido a que ha estado trabajando todo el verano por su cuenta, sin equipo. Quedó desvinculado del Tenerife a principios de julio. En el club, tras las últimas conversaciones con el futbolista y con su agente, Rafael Zurro, son optimistas. Pero también entienden que se trata de un asunto que hoy mismo, para bien o para mal, debe quedar cerrado.

Era titular con Martí, pero el cambio en el banquillo del Tenerife acabó precipitando su marcha

Cordero, de '8'

Vitolo formaría así un doble pivote experto y de mucho nivel junto al sevillano Miguel Ángel Cordero, camino de los 31 años, quien pasaría a jugar un poco más adelantado en los encuentros en los que ellos dos fueran titulares y no estuviera en el campo el gallego Álvaro Queijeiro, llamado a ser el organizador del equipo. Lo cierto es que Cordero, que fue muchas veces rival de Vitolo en Grecia cuando el primero militaba en el AEK de Atenas y el segundo en el PAOK de Salónica y después en el Panathinaikos, habitualmente ha jugado en la posición de '8'. Es en la que siempre se desenvolvió, hasta que el curso pasado Monteagudo lo reconvirtió en un '6', debido a los problemas físicos de Sergio Jiménez.

Además, el club traerá a un organizador sub 23, técnico, pasador y con llegada al área rival. Finalmente, serán cuatro los jugadores que peleeen por las dos posiciones del doble pivote, ya que Adama Fofana va a salir cedido, posiblemente al Inter de Boadilla o al San Sebastián de los Reyes. Si Vitolo cambiara de opinión y rechazara finalmente la oferta del Efesé, el club activaría las siguientes alternativas que ahora mismo están paradas. Uno de los que más gusta es el húngaro Patrik Hidi, medio zurdo de 27 años que ha salido este verano del Oviedo. En el club asturiano jugó 14 partidos y marcó un gol el pasado campeonato. El resto de su carrera ha transcurrido en el Honved de su país, donde acumuló un total de 194 encuentros e hizo 14 tantos, una buena cifra para un pivote defensivo.

Volviendo a Vitolo, hay que recordar que ha jugado más de 400 partidos en la élite, gracias a sus etapas en Tenerife, Celta, Racing de Santander, Aris de Salónica, PAOK, Panathinaikos y Elazigspor. Y que el año pasado era titular en el Tenerife hasta que destituyeron a José Luis Martí. Con el cambio de entrenador su situación cambió radicalmente, ya que con Joseba Etxeberria solo jugó cinco partidos. Y este verano fue despedido.