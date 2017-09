Una visita en 2009 para jugar ante el Ciudad, el único precedente

Cartagena y Sevilla jugaron un partido en 1929, pero no está claro que fuera oficial. Así las cosas, no existen precedentes de encuentros oficiales entre el Cartagena, que casi siempre estuvo en Segunda B o Tercera, y el Sevilla, que es el sexto en la clasificación histórica de la Liga de Primera División, solo superado por Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Valencia y Athletic de Bilbao y por delante de clubes históricos como Espanyol, Real Sociedad, Zaragoza, Betis, Deportivo y Celta. No se encontraron nunca en Liga, ya que cuando el Sevilla estuvo en Segunda A el Cartagena compitió en Segunda B o en la antigua Tercera. Y tampoco el bombo de la Copa del Rey había hecho que sus caminos se cruzaran. Hasta ayer.

No obstante, hay una visita reciente del Sevilla al Cartagonova, la única. Fue hace ocho años y el rival no fue el Efesé, sino el desaparecido Atlético de Ciudad de Evedasto Lifante. El conjunto murciano, heredero del Ciudad de Murcia de Quique Pina, estaba en Segunda B y vino a jugar ese partido a Cartagena porque su campo (primero usó el de Lorquí y luego el de Alcantarilla) no reunía las condiciones necesarias para albergar un encuentro de esa envergadura. Como ahora, el duelo correspondía a la ida de la cuarta ronda de la Copa del Rey.

Así, el 27 de octubre de 2009 y ante unos 3.000 espectadores, Ciudad y Sevilla se enfrentaron en el recinto de Benipila. Ganaron los andaluces (2-4). Guille Roldán anotó los dos tantos del cuadro murciano, entrenado por Julián Rubio, quien fue jugador en los 70 y entrenador en los 90 del Sevilla. Por el equipo que entonces dirigía Manolo Jiménez marcaron aquella noche Luis Fabiano (2), Jesús Navas y Capel. Jesús Navas, tras su paso por el Manchester City, está de vuelta en el Pizjuán y es el único superviviente de aquella plantilla sevillista de la temporada 2009-10. En la vuelta venció el Sevilla por 5-1.

Se da la circunstancia de que Luis Tevenet, entrenador del Efesé que hace cuatro años se enfrentó al Barça en la Copa, dirige ahora al filial del Sevilla, en Segunda A. Conoce muy bien a Monteagudo, ya que compartieron vestuario en el Algeciras y en el Numancia. En la historia del fútbol cartagenero hay un traspaso muy sonado al Sevilla. Fue el de Pepe García Murcia, en julio de 1973. Además, el filial del Sevilla ha sido un asiduo visitante del Cartagonova en Liga en las dos últimas décadas.