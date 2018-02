El triunfo del Marbella presiona a un Efesé obligado a ganar para mantener el liderato Moussa, rodeado de jugadores del Córdoba B, en el partido de la primera vuelta. / Antonio Gil / AGM Aguilar, Moussa y Sergio Jiménez se quedan fuera de la lista para enfrentarse a un Córdoba B que necesita el triunfo para salir del descenso FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 19 febrero 2018, 09:14

En estas once semanas consecutivas que el Cartagena lleva de manera consecutiva al frente de la tabla, en varias ocasiones ha visto comprometida su idílica situación. Pero nunca antes se había puesto la cosa tan apretada. Esta noche, si los de Alberto Monteagudo no ganan en Córdoba a un filial blanquiverde en serios aprietos, el liderato se esfumará tras once jornadas ostentándolo ininterrumpidamente (de la 15 a la 26) y pasará a manos del Marbella, que además es el próximo visitante en el Cartagonova y podría presentarse en el feudo albinegro absolutamente crecido. Nadie daba un duro este año por el conjunto marbellí, que en verano perdió a jugadores de la talla de Kike Márquez, Delmonte, Petcoff, Beitia y Goti y en septiembre sufrió un auténtico terremoto por la detención y entrada en prisión de su presidente, el ruso Alexander Grinberg. Pero la realidad es que hoy, a mediados de febrero y a la espera de lo que haga el Cartagena esta noche, es el equipo mejor clasificado del grupo IV. Y no parece que le tiemblen las piernas al equipo de Fernando Estévez.

Le mete presión el Marbella al Cartagena con su victoria de ayer al Jumilla. Pero los albinegros, sin mirar a los resultados de la jornada que hoy termina, ya estaban de todos modos presionados por culpa de sus malos resultados de las dos últimas jornadas, derrota en Villanueva de la Serena (1-0) y empate en casa con el Mérida. Ese 1 de 6 le obligaba a sumar los tres puntos en Córdoba, hiciera lo que hiciera el Marbella en su partido. Pero es que con el triunfo de los costasoleños (cinco victorias y tres empates en las ocho últimas jornadas) la obligación es doble para el conjunto albinegro. Está en juego lo anímico y lo matemático. Y eso, con la vista puesta en el partidazo de este domingo en el Cartagonova, también vale por dos.

El Efesé, tras once jornadas seguidas de líder, bajará al segundo puesto si no vence hoyGaspar podría debutar en el segundo tiempo y Aketxe tiene algunas opciones de ser titularEl rival está en un momento crítico y su técnico se la juega tras una racha de 4 de 21

El mismo 'once'

Monteagudo repetirá el 'once' del pasado domingo, que es el que más le gusta, a expensas de que el vasco Aketxe recupere la forma de la primera vuelta y le dispute el puesto de titular a Rubén Cruz. No obstante, no sería descabellado que el ariete cedido por el Albacete jugara hoy desde el inicio. Hugo Rodríguez, aún algo renqueante de su lesión en el tobillo, podría dejar su sitio a Dani Abalo, quien estuvo bien durante los diez minutos que el técnico manchego le dio la semana pasada frente al Mérida. Lo normal, no obstante, es que el jerezano sea de la partida, culminando así unos días felices para él. El pasado jueves se anunció su renovación por una temporada más.

Entra en la lista el atacante extremeño José Gaspar, quien lleva sin jugar desde el primer domingo de enero. Sufrió una lesión muscular cuando aún era futbolista del Hércules en el choque ante el Olot. Entonces precipitó su reaparición, tras haberse lesionado un mes antes en el derbi contra el Elche. Y ahora, en su llegada al Cartagena, se ha querido ser prudente. En el Efesé sobran efectivos y las bandas, con Hugo, Owusu, Dani Abalo e incluso Cristo y Kuki, están bien cubiertas. Pero también es cierto que las jornadas pasan, la temporada sigue su curso sin esperar a nadie y Gaspar debe reclamar más pronto que tarde su protagonismo en el club al que acaba de llegar.

Se han quedado fuera de la lista los defensas Aguilar y Morros y el delantero Moussa, los tres por decisión técnica. Tampoco han viajado a Córdoba los lesionados Pau Torres y Sergio Jiménez. En principio, al cancerbero catalán le quedan todavía dos o tres semanas para reaparecer, a pesar de que esta semana ha comenzado a realizar ya ejercicios específicos de portería junto a Yepes, preparador de porteros. Por su lado, el centrocampista de Los Belones, quien hace diez días sufrió un fuerte golpe en un entrenamiento, podría entrar ya en la lista este domingo ante el Marbella.

Muchas novedades

El Córdoba B, por su parte, llega a este partido en su momento más crítico de la temporada. Su pésima racha en las siete últimas semanas (4 de 21) le ha enviado al pozo de la clasificación. Es antepenúltimo y los dos últimos ya le pisan los talones. El colista Lorca Deportiva está a dos puntos y el vicecolista, Las Palmas Atlético, a uno. No obstante, se ha apretado tanto la tabla por abajo que si el filial blanquiverde gana esta noche al Cartagena sumará 29 puntos, se pondrá sexto por la cola y saldrá provisionalmente de la zona de descenso. Si no lo hace, su técnico, José García, podría ser destituido. No obstante, da la sensación de que el ultimátum que le ha dado la directiva comprende los dos próximos encuentros, el de hoy ante el Cartagena y el del domingo en Nueva Condomina contra el Real Murcia.

En el Córdoba B hubo bastantes cambios el pasado mes de enero. Ya ha debutado Chuma, un delantero que llegó del Lebrijana, de Tercera, donde metió 13 goles en la primera vuelta. Hoy será titular. Graví, un uruguayo cedido por Danubio, también formará parte esta noche del ataque local. Del Extremadura llegaron Jankovic y Echávarri, que hoy es baja, al igual que Rubén García. Y otros recién llegados son el uruguayo Ghan y el lateral Tomás Prieto. Ninguno de los dos estará esta noche en la alineación blanquiverde, en la que sí aparecerá el extremo Sebas Moyano, uno de sus mejores jugadores y que se perdió el duelo del pasado domingo ante el Jumilla, saldado con derrota del filial cordobesista (1-0).

Ese duelo disputado en tierras jumillanas lo vio en directo Alberto Monteagudo, técnico del Efesé, quien entiende que su rival de esta noche «tiene jugadores de ataque que perfectamente serían titulares en un equipo de arriba, con Waldo por la derecha, David Moreno o Sebas Moyano, que está con el primer equipo muchas veces. Sillero también es buen jugador. Esteve y Jordi Ortega son medios con calidad y cuentan con laterales ofensivos como Mena. Atrás están teniendo más problemas como filial que son, pero de mediocampo hacia delante sí se mueven bien. Es un equipo que encaja gol pero que también hace bastantes», resumió.

En el Nuevo Arcángel, el Córdoba B ha ganado cuatro partidos, ha empatado cuatro y ha perdido otros cuatro en lo que llevamos de campaña. Los equipos que se llevaron los tres puntos de allí fueron Granada B, Recreativo, Extremadura y San Fernando. El estado del nuevo césped del estadio cordobesista es una incógnita. Los tepes acabaron de colocarse el jueves por la tarde y ayer se jugó el Córdoba-Granada. Hoy saldremos de dudas.