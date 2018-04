Pau Torres regresa a la portería tres meses y medio después Lunes, 16 abril 2018, 08:59

La gran novedad del 'once' del Cartagena fue el regreso del meta Pau Torres, quien no jugaba desde que cayó lesionado en Huelva el pasado 7 de enero. Tras 14 jornadas con Marcos defendiendo la portería albinegra (el madrileño ha recibido 13 tantos en esta fase del campeonato), ayer hubo cambio bajo palos. «Era buen momento para meter a Pau [Torres] y lo hemos hecho. No es porque Marcos estuviera mal, pero Pau estaba con muy buenas sensaciones hasta que se lesionó y lo hemos puesto de nuevo. Estamos contentos con él», explicó Monteagudo.