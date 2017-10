Pau Torres: «Soy mi primer crítico y estoy tranquilo» Pau Torres despeja de puños en el entrenamiento de ayer, en La Manga Club. / Pablo Sánchez / AGM El portero del Cartagena admite que «es lógico que me miren con lupa, pero estoy con confianza y entreno bien cada día para no tener fallos» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 5 octubre 2017, 08:03

Las buenas actuaciones del meta suplente Marcos en la Copa del Rey y los cinco goles que encajó Pau Torres en los dos primeros partidos de Liga abrieron muy pronto (demasiado pronto, tal vez) el debate en la portería del Cartagena. Su inquilino habitual, el barcelonés Pau Torres, de 30 años, no se altera por eso. «Yo sabía perfectamente cuando vine que el Cartagena es un equipo 'Top' de la categoría y ya lo dije en la presentación. Una vez aquí, con la temporada en marcha, lo sigo manteniendo. Y es que por institución, afición, estadio, ciudad y club es un equipo de Segunda A. Sé lo que es el fútbol y sé que es lógico que me miren con lupa, sobre todo siendo portero. Pero estoy con confianza en lo que hago y en lo que soy como portero», comentó ayer el guardameta catalán, ex de Terrasa, Sant Andreu, San Roque, Ceuta, Lleida, Alavés y Valladolid.

«Hablo mucho con Yepes [preparador de porteros] y estoy entrenando bien cada día para no tener fallos y que me hagan los menos goles posibles. En los cinco últimos partidos solo he encajado tres goles y esa es la línea a seguir durante todo el año. Se habló mucho de los tres goles que me hicieron en El Ejido. Me marcaron tres goles y dos de ellos los hicieron desde fuera del área, pero la realidad es que en los que me marcan desde fuera del área no puedo hacer nada. Se tiene que analizar mucho cómo son los goles antes de mirar al portero. No obstante, soy muy crítico conmigo mismo. Soy mi primer crítico y le podéis preguntar a Yepes por esto. Yo estoy tranquilo porque sé el trabajo que hago y veo que el míster confía en mi. Realmente, el míster cree en mi como en todos los demás compañeros que hay en la plantilla», indicó Torres.

Sobre la situación en Cataluña, el meta dice que «lo deseable es que todo esto se vaya calmando»

«Dura competencia»

Sobre su lucha por el puesto de titular con Marcos, apuntó que «desde que llegué sabía que iba a ser una competencia dura. Y eso es lo mejor para el equipo. A los dos nos gusta mucho entrenar y somos muy parecidos en ese sentido. Juegue quien juegue pienso que la portería del Cartagena va a estar muy bien protegida. Cada partido es un mundo y el míster va a decidir quien juega la Liga y quien juega la Copa. Yo no estoy pensando en que voy a jugar los 38 partidos de Liga y sé que eso me lo tendré que ganar con el trabajo diario», confesó.

Sobre la situación que está atravesando el equipo, que solo ha sumado dos puntos en los tres últimos encuentros, afirmó que «tenemos que ser más fuertes en casa e ir a Marbella a por los tres puntos. El domingo contra el Córdoba B tuvimos muchas ocasiones claras y la pelota no quiso entrar. El partido del otro día si lo jugamos diez veces lo ganamos nueve. Ante el Villanovense fue un partido más feo, pero aún sí debimos ganar. No estoy preocupado. El equipo lleva una buena dinámica y en Copa ha pasado tres eliminatorias muy duras ante rivales potentes», recordó el meta.

Pau Torres es de Capellades, un pequeño pueblo barcelonés de 5.000 habitantes situado en la comarca de Anoia y gobernado por un alcalde la CUP. En el referéndum ilegal del pasado domingo, en su pueblo hubo un 92% de votos a favor del sí a la independencia de Cataluña. Interrogado ayer sobre este asunto, el portero del Cartagena contestó que «no entiendo de política y por eso prefiero no opinar. Mi familia está bien y lo deseable es que toda esta situación se vaya calmando».