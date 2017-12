Pau Torres: «Jugaría siempre en casa» Pau Torres, en el Francisco de La Hera. / LV A pesar de la fortaleza del equipo lejos del Cartagonova, elegiría jugar ante la afición todas las semanas. El portero catalán no le da mayor importancia a la parada del domingo y solo piensa en conseguir tres puntos en Écija para cerrar bien el 2017 MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Jueves, 14 diciembre 2017, 08:58

El FC Cartagena mantuvo la portería a cero por segunda semana consecutiva y ese es un síntoma de mejoría claro y un elemento al que se agarra el Cartagena pensando en una segunda vuelta parecida a la primera del pasado curso. Para cerrar el año visitan al Écija. El equipo astigitano ha encajado 25 goles en los primeros 18 partidos y tras encandilar como sorpresivo líder no atraviesa su mejor momento de la campaña.

Los albinegros intentarán cerrar el año con un triunfo y no encajando tendrán más opciones de hacerlo y confirmarían sus buenas sensaciones lejos del estadio.

Pau Torres volvió tras su lesión y demostró su capacidad. La mano que sacó el catalán ante La Balona sostuvo al FC Cartagena para que luego Aketxe completara con su gol la victoria con la que el equipo se despidió del año en el Cartagonova.

«Todos los encuentros son difíciles y más serán los de la segunda vuelta que serán finales»

«Está tan igualado que no podría decirte qué cuatro equipos estaremos en el 'playoff'»

El guardameta albinegro cree que el domingo tuvo una de sus mejores actuaciones, aunque destaca también el choque jugado en Extremadura ante uno de los gallitos de este grupo IV. «Somos un equipo al que realmente no nos hacen demasiadas ocasiones de gol por lo que al final el portero es difícil parar, pero estoy muy contento con los tres puntos y por seguir líderes una semana más y debemos seguir en esta línea», explicó el guardameta tras la sesión de entrenamiento quitando importancia a su actuación particular. «La victorias y las derrotas son del equipo. Estamos contentos con la marcha del equipo, pero solo pensamos en el Écija y luego a desconectar unos días con la familia»

Será la despedida antes del descanso navideño. «Las vacaciones vendrán bien. La primera parte de la temporada ha ido muy bien. Hemos llegado en la Copa hasta medirnos a un rival de Champions, en la Liga somos primeros a falta de un partido para terminar la primera vuelta y ojalá el nuevo año comience igual».

Será en la segunda vuelta cuando empiecen a decidirse poco a poco las posiciones cabeceras de un grupo en el que Torres no se atreve a marcar los candidatos para luchar por el ascenso de categoría, aunque lógicamente apuesta por el Efesé. «Está todo tan igualado que no te puedo decir qué cuatro equipos nos vamos a meter en el 'playoff'. Pienso que pierdes dos partidos y te vas a la mitad de la tabla y ganas dos o tres y te metes arriba, porque al final el Murcia que empezó mal la temporada cogió una racha buena y está pegado. Pienso que la segunda vuelta todavía será más difícil porque los equipos de abajo querrán salir, los de mitad de la tabla querrán engancharse y nosotros no querremos bajarnos de ahí. Serán todos los partidos difíciles y habrá que prepararlos todos como finales».

Tienen que viajar a tierras andaluzas para medirse a un Écija que debutó en la temporada ganando en Nueva Condomina, que no conoció la derrota hasta la octava jornada de la competición y que en casa solo ha perdido un partido. Fue el último y de forma dolorosa porque le ganó Las Palmas Atlético por 0-3.

No ganan desde el 1 de noviembre. Tras ganas al Villanovense, han encadenado una racha de cuatro derrotas y tres empates. El último punto fue el logrado en Jumilla el domingo pasado. En tres de esos partidos no llegaron ni a marcar.

Pau Torres no se fía de ese mal momento del rival de pasado mañana. «En Segunda B todos los partidos son difíciles y como visitante más. Todos los equipos suelen ser más fuertes en casa, aunque nosotros también lo somos fuera. Hay que ir a Écija a por todas para sacar los tres puntos».

Tampoco el portero piensa que jugar en casa sea para él más difícil. «Yo hablo por mí y de poder elegir, jugaría las 38 jornadas en el Cartagonova con mi afición y mi gente. Jugar fuera es complicado, aunque es verdad que todos los equipos vienen a nuestra casa a encerrarse y a buscar la contra y cuesta más».

A nivel particular, sigue tranquilo y trabajando para ser cada día mejor. «Me siento bien. En las dos primeras jornadas encajé cinco goles en muy pocos tiros, pero estaba tranquilo entonces y lo estoy ahora. Ni antes era un desastre, ni ahora soy tan bueno. Creo mucho en mi trabajo y cuando trabajas los resultados llegan. Dejar la puerta a cero o acciones como la mano muestran una buena dinámica en la que quiero seguir», indicó el portero cartagenerista.

Asegura que estar líderes a estas alturas refuerza el trabajo de un vestuario que está unido y con una gran competitividad. Quiere el liderato en la jornada treinta y ocho para luchar por el sueño del club, del equipo y de la ciudad.