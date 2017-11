Pau Torres, baja segura para el choque en Badajoz Marcos y Pau Torres, en una sesión con Yepes. / Pablo Sánchez / AGM MAITE FERNÁNDEZ Cartagena Sábado, 18 noviembre 2017, 01:10

Marcos volverá a defender la portería del FC Cartagena ante la baja por lesión de Pau Torres. Monteagudo tiene más dudas, porque Cordero ha sufrido un pisotón y tiene dolor y Óscar Ramírez es seria duda de cara al choque de mañana en tierras pacenses. Su puesto lo podría ocupar Josua Mejías.

El técnico manchego prefiere medirse a los equipos de la zona alta de clasificación, pero este fin de semana le toca un rival que ocupa el puesto de promoción de descenso tras caer en Jumilla. «Las sensaciones tras el derbi son buenas. Fue un partido bonito y una fiesta en la grada y salió a favor nuestra. El equipo está contento y hay que darle continuidad antes del parón navideño. En los dos últimos años, si miro los partidos que hemos perdido, no sería favorito. Marbella, Jaén, Écija... Marbella otra vez este año. Al final prefiero jugar con equipos de arriba que con los hechos para salvar la categoría, porque hay motivación extra, por lo que te exigen los contrarios. Vamos a Badajoz con las orejas de punta para arriba, porque el año que ganamos el derbi aquí que eran trece semanas sin perder, perdimos en Melilla y ya les he dicho que después de una gran triunfo no puede venir una grana cagada. Puedes perder, pero dando el nivel que tenemos. No con la sensación de Las Palmas. Eso no podemos repetirlo», indica el albaceteño.

También deberá suplir a Aketxe, máximo goleador albinegro. «Aketxe lleva seis goles. La gente está con él, pero tenemos a Farisato y Moussa y las sensaciones de Moussa es que podía llevar ya cinco goles. Tengo fe ciega en su futuro y en su presente», advierte Monteagudo.

No se fía del rival. «En su campo es peligroso. Tiene a Ruano, típico de la categoría, a Joaqui Flores, Juanma, Álex Rubio... es una buena plantilla a la que le ha costado empezar, pero no creo que tenga problemas para estar tranquilo en la Liga. Tenemos que hacer un partido serio y no conceder, porque en su casa son peligrosos».

En cuanto a lo que se lleva disputado de temporada, el entrenador del FC Cartagena no considera que sea cosa de dos. «No es cosa de dos. Está el UCAM y el Ecija, que se ha mantenido ahí. Es una Liga compensada. Nadie se escapa de los de arriba. Tenemos que ser regulares en juego y en los resultados y meter puntos de diferencia. Hay que tener colchón, aunque el objetivo es ganar y hacer las cosas bien el domingo y buscar el once más competitivo, aunque haya que cambiar varios jugadores tras una victoria». El técnico quiere evitar la relajación de los jugadores tras un triunfo, aunque ya tendrá que hacer tres cambios de forma obligada por la sanción y las lesiones.