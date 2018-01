Tiempo muerto en el mercado El meta Marcos Morales, el único de la primera plantilla disponible en estos momentos, durante un entrenamiento en el campo de la EF Esperanza. / J. M. Rodríguez / AGM El Cartagena recupera al meta Nacho Calderón para su filial y pospone las dos últimas decisiones que debe tomar para terminar de reforzar su primera plantilla FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 23 enero 2018, 09:03

La comisión de fichajes del Cartagena, formada por Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis, Alberto Monteagudo y Juanlu Bernal, ha echado el freno de mano y las dos últimas decisiones que hay que tomar para terminar de reforzar la primera plantilla albinegra han quedado aplazadas por unos días. Se movieron rápido Belmonte y Breis para cerrar las tres primeras incoporaciones, que fueron Owusu (Oviedo/Leganés), Diego Benito (Elche) y Rubén Cruz (Cádiz), pero ahora mismo se impone la prudencia y la paciencia. No hay prisa por cerrar la plantilla, ya que aún quedan nueve días para expire el plazo para dar altas y bajas en este mercado de invierno. Queda libre una ficha senior y una sub 23.

Obviamente, lo que más urge es la llegada de un portero, ya que en los dos últimos partidos se ha sentado en el banquillo Sandoval, del filial. Y si Marcos tuviera algún problema en forma de lesión o sanción, el escenario podría ser bastante comprometido. En este sentido, el club anunció ayer el fichaje de Nacho Calderón, portero de 24 años que procede del Águilas y que el domingo ya debutó con el filial, en Tercera. Dejó su portería a cero ante el Muleño, por cierto. Nacho Calderón es un viejo conocido, ya que fue el tercer portero albinegro en la temporada 2014-15, la de Julio Ribas y Manolo Palomeque. Estuvo a la sombra de Limones y Manzanares y fue el cancerbero titular del CD Algar, que ese año fue el filial del Cartagena y compitió en Preferente.

Nacho, natural de Los Alcázares, se quedó dos años más en El Algar, consiguiendo el ascenso de Preferente a Tercera en 2016. La temporada pasada estuvo en el conjunto algareño, en Tercera. Y este curso lo había comenzado en el Águilas. En sus inicios estuvo en Los Alcázares, llegando a jugar en División de Honor de juveniles a las órdenes de Palomeque, y luego pasó por el Mar Menor, ya en Tercera División.

Arruabarrena, que estuvo cerca del Efesé el pasado verano, deja Chipre y ficha por el Fuenlabrada

El fichaje de Nacho era primordial para el filial, ya que Sandoval lleva dos semanas con el primer equipo (cubriendo la baja de Pau Torres) y José López también se lesionó de gravedad hace quince días. El equipo de Lillo necesitaba un portero y ya lo tiene, pero esto no cambia las cosas en el primer equipo. Monteagudo sigue necesitando un portero y llegará antes del 31 de enero. Está por ver si es senior o sub 23. Y aún está por decidir si llega o no un extremo senior que dé un último plus de calidad y competitividad al ataque cartagenerista.

Otros equipos punteros de la categoría sí se han movido en las últimas horas. Así, el Fuenlabrada anunció ayer la contratación de Mikel Arruabarrena, a punto de cumplir 35 años y quien el pasado verano estuvo cerca de firmar por el Cartagena. En esta ocasión, el ex de Eibar, Xerez, Tenerife, Huesca y Leganés sí ha dejado el AEL Limassol chipriota y se une al poderoso proyecto del cuadro madrileño, líder destacado del grupo I. Firma por dos años. Por su parte, el Racing de Santander ha fichado al ariete Borja Lázaro, ex de Leganés, Huesca y Alcorcón.

Entradas a 5 euros

En otro orden de asuntos, en la web de 'La Verdad' ya se pueden comprar entradas a un precio muy reducido (5 euros en fondo alto y 7 euros en lateral alto) para el partido de este domingo entre el Cartagena y el UCAM, que arranca a las 17.00 horas y se disputa en el estadio Cartagonova. Se pueden adquirir a través de Oferplan con una rebaja de 5 euros sobre su precio original. El club albinegro, que se suma esta semana a la campaña municipal que lucha contra el absentismo escolar, pemitirá este domingo que todos los niños de hasta 14 años accedan al estadio de manera gratuita. Tendrán que entrar por la zona de fondo sur bajo, sin necesidad de presentar entrada. Los precios para adultos son de 10, 12 y 15 euros.