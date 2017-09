El Talavera, último escollo Sívori avanza con el balón en la última visita del Cartagena a Talavera, hace diez años. / Abel Martínez Recién ascendido y entrenado por Fran Alcoy, eliminó en su campo a Toledo y Antequera FRANCISCO J. MOYA Cartagena Sábado, 9 septiembre 2017, 10:56

Diez años después, el Cartagena volverá a El Prado, el campo de un Talavera que acaba de regresar a Segunda B, está entrenado por el valenciano Fran Alcoy (gerente y entrenador del Efesé en cuatro etapas distintas en la época de Paco Gómez) y que este año quiere hacer historia llegando a la cuarta ronda de la Copa del Rey y enfrentándose a un grande de Primera División. Ya ha eliminado al Toledo de Onésimo (1-0) y al Antequera (3-1) en dos encuentros disputados en campo propio. Su último escollo será el Cartagena, el miércoles 20 de septiembre. El que gane aspirará a recibir al Barça o al Madrid. El que pierda lamentará durante un tiempo haberse quedado tan cerca de la gloria copera. Efímera, sí. Pero gloria que además siempre trae de la mano una suculenta inyección económica.

«El Talavera es un equipo complicado, sobre todo jugando en su campo. Va a ser un partido difícil y vamos a tener que dar lo mejor de nosotros. Ellos han eliminado al Toledo, que es un gran equipo, y en la última ronda apearon al Antequera. El rival me preocupa y lo peor es que jugamos fuera. Eso me preocupa más, ya que en casa estamos muy bien. De hecho, hemos ganado los cuatro partidos que hemos jugado en el Cartagonova», comentó ayer Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena.

Formentera-UD Logroñés Calahorra-Fuenlabrada Gimnástica Segoviana-Ponferradina Real Murcia-Olot Hércules-Elche Talavera-Cartagena Córdoba-Tenerife Sporting Gijón-Numancia Zaragoza-Lugo Cádiz-Osasuna Cultural Leonesa-Valladolid Exento Lleida. * La eliminatoria, a partido único, se jugará el día 20 de septiembre. * Los siete equipos que pasen a la cuarta ronda se enfrentarán a los siete clubes de Primera que están en competiciones europeas: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic Club, Villarreal y Real Sociedad.

El técnico manchego viajará mañana a Talavera de la Reina junto a Juanlu, su segundo. Los talaveranos reciben, en Liga, al Racing de Ferrol y Monteagudo tomará buena nota de su próximo rival en Copa. No obstante, «lo conocemos más o menos y sabemos que es un equipo de Segunda B que en su campo aprieta y te puede hacer daño. Tiene a varios jugadores que he entrenado, como Jesús que lo tuve en La Roda. También entrené a Rubén Rivera y a Paul Quaye, el chico que tuvimos a prueba en enero y que luego se fue al Jumilla. Son complicados en su campo y un buen equipo de Segunda B, pero tenemos que ir allí a pasar como sea porque después nos llega el premio gordo. Estamos muy cerca y no podemos dejarlo escapar», señaló.

LA FRASE Alberto Monteagudo «El Talavera es un equipo complicado en su campo. Ganó al Toledo y a varios jugadores los entrené»

El técnico del Talavera, que cumple allí su cuarta campaña, es un viejo conocido. Fran Alcoy, de 49 años, fue la mano derecha en el Cartagena de Paco Gómez entre 2003 y 2008. Era entrenador y ya había hecho sus pinitos en el Sangonera y en el Yeclano, pero el de Jacarilla lo usó como gerente y hombre de máxima confianza. Eso sí, cada vez que había una destitución, tiraba de él como técnico de emergencia. Así, llegó a sentarse 38 veces en el banquillo del Efesé, con un saldo de 15 victorias, 7 empates y 16 derrotas. En su quinto año, le pidió a Paco Gómez que lo sacara de los despachos y le diera el primer equipo. Si la cosa no iba bien, podía despedirlo y se marcharía del club.

Y en la jornada 16 de la Liga 2007-08, tras un sufrido triunfo en el Cartagonova ante el Águilas (2-1), Paco Gómez echó a Alcoy y trajo a Pichi Lucas. Tras varios meses en el paro, Alcoy encontró trabajo en la cantera del Atlético de Madrid y después pasó por las bases del Villarreal. Desde 2014 entrena al Talavera.

Owusu y Santamaría

En otro orden de asuntos, el propietario del Cartagena, Paco Belmonte, contó el jueves en la tertulia de 'Radio Marca' que el delantero ghanés Owusu «no vino finalmente porque tenía diez ofertas de Segunda A y el Oviedo le ha pagado un pastizal al Leganés para tenerlo allí cedido durante este año». En cuanto al ariete vasco Gorka Santamaría, que ha terminado en Huelva, apuntó que «se ha marchado al Recreativo por una decisión de sus representantes y al final nosotros nos retiramos de una negociación que se fue por un camino que no me gustó».

También habló por vez primera del caso Biel Ribas. «Lo sucedido se me olvidó en diez minutos. Cuando vi la foto de marras [la de Deseado Flores y Biel Ribas], me reí, pensé que ese montaje era muy guapo y que era una broma. Y de repente me entró la foto por 150 vías distintas. A partir de ahí fue Manolo [Sánchez Breis] el que entró en acción y dilapidó cualquier atisbo de negociación con su agente. Y nos pusimos a trabajar para traer a Pau Torres. No hay que dramatizar en estas cosas, porque esto es solo fútbol», confesó en la citada emisora.

También anunció que «hemos solicitado 25.000 metros cuadrados para hacer una ciudad deportiva y estamos a la espera de que el Ayuntamiento nos dé una respuesta». Añadió que «el Cartagena no está en venta y no va a estarlo en mucho tiempo. No lo vendo ni por 5 ni por 10 millones de euros. ¿Voy a estar aquí mucho tiempo? 5 años, seguro. O igual son 25», soltó Belmonte.

Deslizó que baraja cambiar el césped del Cartagonova. «Entre Ayuntamiento, Federación Murciana de Fútbol y FC Cartagena tenemos que dar un paso adelante y espero que seamos capaces de encontrar una solución definitiva para el césped. El terreno de juego está mal, viene el derbi y viene la selección. Lo ideal es cambiarlo», indicó. Por último, avanzó que «estamos cerca de llegar a los 6.500 abonados» y reconoció que «va a ser muy difícil alcanzar el reto de los 8.000».