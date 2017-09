Soñando con Asensio y Torres Marco Asensio, Paulinho, Fernando Torres y Ager Aketxe. / LV Madrid, Barça y Atlético, preferencias para mañana de futbolistas, técnicos y aficionados del Cartagena. Nadie quiere a Sevilla, Villarreal o Real Sociedad, ya que tampoco habría opciones reales de eliminarlos y la taquilla sería claramente inferior FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 27 septiembre 2017, 07:41

A falta de un solo día para conocer el rival de la cuarta ronda de la Copa del Rey, gran parte de la tarea diaria en el FC Cartagena está centrada en los preparativos del sorteo de mañana (el presidente Paco Belmonte estará en Madrid) y, sobre todo, en organizar de la mejor manera posible el partido de ida de esa eliminatoria copera de dieciseisavos de final que se jugará el próximo 25 de octubre en el Cartagonova. Precios, venta de entradas, reforma integral del terreno de juego y coordinación con la Policía en materia de seguridad serán las cuestiones más relevantes que el club albinegro irá abordando -sin solución de continuidad- a partir de mañana, una vez que acabe el sorteo que se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a partir de las 13.00 horas.

La ilusión de los responsables del club y de un sector mayoritario de la afición es que salga la bola del Real Madrid. Es el equipo con más seguidores en la Región de Murcia y el único que garantiza un llenazo sideral en el Cartagonova y una taquilla sin precedentes en la historia del fútbol local. Hay que recordar que hace cuatro años, cuando vino el Barça de Tata Martino, las entradas para no abonados costaron entre 65 y 95 euros y entre 15 y 25 euros para abonados. Y hubo 13.200 personas en el estadio, cuyo aforo actual tras la eliminación de algunas filas de butacas en ambos fondos es de 14.500 espectadores. Entonces se recaudaron unos 450.000 euros, según los datos ofrecidos en su día por un club entonces gobernado por Fran de Paula y Cristina Bustillo, No obstante, se sospecha que los ingresos superaron los 600.000 euros y que Paco Gómez, quien vivía sus últimos meses como dueño del club, se quedó con parte de lo recaudado para pagar deudas urgentes de varias empresas de su propiedad, entre ellas el propio FC Cartagena.

LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS Marco Asensio. Delantero El jugador de moda. Perfectamente podría estar en Cartagena. Es el líder del equipo B de Zidane. Paulinho. Medio Ha cerrado bocas en sus primeros partidos, pero no es titular. Lo normal es que sí lo sea en la Copa. Fernando Torres. Delantero Historia viva del fútbol español, ha jugado poco hasta ahora y será el ariete en el torneo del 'KO'. Ager Aketxe. Medio Suplente con Ziganda y hermano del albinegro Isaac Aketxe, tendrá minutos para reivindicarse en Copa.

Reservas de lujo

En el club creen que cruzarse ahora con el Real Madrid permitiría superar aquellas cifras, que -en cualquier caso- son palabras mayores para cualquier equipo de Segunda B. El equipo blanco tiene mucho tirón en la Región y su equipo reserva, el que casi con toda seguridad alineará Zinedine Zidane en estos dieciseisavos de final, está plagado de jugadores contrastados y muy apetecibles para un público que no está acostumbrado a ver por aquí a estrellas de Primera División. En esa alineación hipotética estarían el meta Kiko Casilla, ex del Efesé, los defensas Nacho, Llorente y Theo, los centrocampistas Kovacic y Dani Ceballos, los extremos Lucas Vázquez y Marco Asensio y el delantero Borja Mayoral.

Si no toca el Madrid, la mayoría quiere al Barça. Con un montón de peñas repartidas por casi todos los municipios murcianos, el cuadro entrenado por Ernesto Valverde no tiene los suplentes del Madrid, pero en su equipo B sí que hay futbolistas muy interesantes. Un posible 'once' azulgrana en la cuarta ronda de Copa podría ser el formado por Cillesen; Aleix Vidal, Mascherano, Vermaelen, Digne; Sergi Roberto, Paulinho, André Gomes; Arda Turan, Paco Alcácer y Denis Suárez. En contra de los intereses del Efesé juega el hecho de que fue el rival que vino hace cuatro años, con los Pinto, Adriano, Bartra, Puyol, Fábregas, Song, Pedro y compañía en el 'once' y con Neymar en el banquillo, aunque eso no debería impedir que la ciudad volviera a volcarse en caso de visita del Barça, ni que el Cartagonova se llenara.

Más complicado parece que se llegue a los 14.500 espectadores en el caso de que el sorteo depare un enfrentamiento contra uno de los otros cinco equipos que habrá mañana en el bombo de equipos europeos. Desde luego, el precio de las entradas no podrá ser el mismo si los visitantes son Atlético de Madrid, Sevilla, Athletic de Bilbao, Villarreal o Real Sociedad que si son Madrid o Barca. Eso sí, si el rival es el Atleti de Simeone, que nunca se ha enfrentado al Efesé en competición oficial, se podría hablar de una especie de premio de consolación. Los colchoneros también cuentan con peñas en la Región y su buen nivel de las últimas temporadas se explica, entre otras cosas, por el buen fondo de armario que tiene Simeone en su plantilla.

Pensando en el Wanda

De este modo, y analizando las alineaciones que el técnico argentino está utilizando en Liga y en Champions League en este tramo inicial de temporada, lo normal es que en la Copa del Rey haya minutos para jugadores de la talla de Fernando Torres, Kevin Gameiro, Gabi, Gaitán, Vietto, Lucas Hernández, Vrsaljko, Augusto Fernández o el meta Moyá. Además, para jugadores y aficionados albinegros sería un magnífico estímulo el partido de vuelta del día 29 de noviembre, ya que el Cartagena entraría en la historia del equipo rojiblanco como el primer rival copero en el recién inaugurado estadio Wanda Metropolitano. Nadie quiere a Sevilla, Real Sociedad o Villarreal. Y algunos se conformarían con el Athletic de Bilbao.