«Ya solo importa ganar» Pau Torres, Aketxe, Moisés y el técnico Alberto Monteagudo se abrazan al finalizar el encuentro. / Antonio Gil /AGM Monteagudo admite que su equipo «estuvo mal» ante el Badajoz, pero añade que «ahora solo pienso en sumar de tres en tres» FRANCISCO J. MOYA Cartagena Lunes, 16 abril 2018, 09:53

Alberto Monteagudo, técnico del Cartagena, reconoció que su equipo «estuvo mal» en el encuentro ante el Badajoz y que «sobre todo en el primer tiempo nos faltaron muchas cosas». No obstante, apuntó que, llegados a este punto de la Liga, «solo pienso en sumar de tres en tres». Añadió que «ya solo importa ganar y seguir aspirando al primer puesto, que es el objetivo que nos hemos marcado». El preparador albaceteño recordó que «hoy [por ayer] nos hemos clasificado [virtualmente] para el 'playoff' de ascenso, que es algo que yo valoro».

Sobre el mal juego de los suyos, indicó que «nuestros puntos han estado un poco peor que otras veces. Aketxe no se quedaba la pelota y Rubén Cruz no estaba cómodo. En otros partidos en casa hemos sacado muchos de ellos, pero en esta ocasión apenas han rematado. En la primera parte no hemos pisado el área, estábamos muy lejos de su portero y así era difícil hacer daño al contrario. Ellos son un equipo armado, que en su campo son más peligrosos, pero con muchas cosas buenas para competir en esta categoría».

Monteagudo celebró el tanto del capitán Sergio Jiménez, quien ayer fue titular después de seis jornadas consecutivas en el banquillo. Jugó de inicio por los dolores abdominales de Cordero. Y con su gol le dio tres puntos de oro al Cartagena. «Es un jugador en el que creemos mucho. Si él está a su nivel nos va a ayudar un montón. Me alegro de este gol, porque le va a dar mucha confianza y le va a venir muy bien de cara a lo que resta de temporada. Posiblemente seamos el único equipo de la categoría que juega sin pivote defensivo original y el único que tenemos es él. Se nota cuando juega porque siempre está cerca de los centrales. Estoy contento por él, porque necesitaba un partido así», dijo el entrenador blanquinegro.

Por último, admitió que «en los últimos partidos estamos abusando del juego aéreo y siendo más directos de lo que me gustaría, pero entiendo que el rival juega y que al final lo que importa es ganar. Si tiramos una vez y ganamos, no quiero más».