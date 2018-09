Solo 24 aficionados se han apuntado al viaje a Jumilla, que corre peligro Aficionados del Efesé animando a su equipo el año pasado en las gradas del Uva Monastrell de Jumilla. / pablo sánchez / agm Se necesita un mínimo de 40 personas para sacar el autobús; «estamos en fiestas y el partido lo da la tele», alegan en la federación de peñas FRANCISCO J. MOYA Viernes, 21 septiembre 2018, 02:28

El viaje a Jumilla que la federación de peñas del Cartagena propone para este domingo está en el aire. Anoche, al cierre de La Terraza del Cartagonova (donde se recoge el dinero y se apunta a los interesados en acompañar al equipo de Munúa a tierras jumillanas), solo se habían inscrito 24 personas. Y son necesarias un mínimo de 40 para que al menos un autocar parta este domingo desde el Palacio de Deportes, a las 15.00 horas, en dirección al Uva Monastrell jumillano.

«La verdad es que el viaje no va bien. No va como esperábamos. La gente está fría por el inicio del equipo y este fin de semana empiezan las fiestas de Carthagineses y Romanos, lo que hace que mucha gente esté liada y no pueda ir a Jumilla. Y luego está el tema de la tele. Al darlo la tele, se complica más la cosa. Al final, se junta todo. Mañana a mediodía [por hoy], dependiendo de cómo haya ido la mañana, decidiremos si sale o no el autobús», explicó a 'La Verdad' el presidente de la federación de peñas del Efesé, Miguel Ángel Muñoz.

Además de estos 24 aficionados que quieren ir a Jumilla en el autocar las peñas (el viaje cuesta 7 euros), hay otros 26 seguidores del Cartagena que han comprado su entrada anticipada (vale 12 euros) en las oficinas del Cartagonova y que se desplazarán hasta tierras jumillanas por sus propios medios. Los que decidan viajar el mismo domingo, por su cuenta, deben saber que en taquilla el precio sube 3 euros y que la localidad costará 15. Es obvio que el mal arranque del Cartagena tiene mucho que ver en el poco interés que ha despertado entre su parroquia el viaje al Uva Monastrell, que además es un campo pequeño e incómodo. Tiene una sola grada, en la que los aficionados visitantes se mezclan con los locales, hay pista de atletismo entre la grada y el campo y, por si fuera poco, el césped está en muy malas condiciones. Se da por descontado que el partido no será muy bonito.

El Uva Monastrell es pequeño, tiene una sola grada, hay pista de atletismo y el césped está en malas condiciones

El Cartagena todavía no ha ganado y las dudas se han instalado en un importante sector de la Efesemanía

Antonio López y Orfila vuelven al equipo y Moisés ha mejorado del tobillo

Con todo, lo normal es que al final alrededor de un centenar de cartageneristas hagan los 117 kilómetros de ida -y otros tantos de vuelta- que separan Cartagena de Jumilla y animen a los de Munúa este domingo desde la grada del Uva Monastrell, con capacidad para unos 600 espectadores. Será el desembarco menos numeroso a Jumilla de las últimas temporadas, ya que el año pasado hubo 200 cartageneros allí (0-1 con gol de Sergio Jiménez) y hace dos temporadas, con el equipo líder y enrachado al término de la primera vuelta, fueron 300 seguidores blanquinegros los que viajaron, en un partido marcado por la lluvia y el intenso frío (0-1 con gol de Fernando en el último minuto). Hace tres temporadas, en un choque jugado un domingo por la mañana y que acabó 0-0, la hinchada del Efesé fue ubicada en una grada supletoria detrás de una portería. Y viajaron unos 250 aficionados.

Todos disponibles

En lo estrictamente deportivo, la buena noticia es que Munúa podrá contar con toda su plantilla, después de que Moisés haya mejorado mucho de las molestias que tenía en el tobillo y de conocerse en la tarde de ayer que los médicos han dado el alta definitiva a Antonio López. «Una vez realizadas todas las pruebas médicas, sin detectar ninguna complicación, así como las revisiones por Neurología y Cardiología, los servicios médicos del club han consensuado dar al futbolista el alta médica para el reinicio de la actividad deportiva», indicó el club en una nota.

De este modo, el central de Puerto Lumbreras entrenará desde hoy al mismo ritmo que sus compañeros y podría entrar en la lista para el encuentro de Jumilla. En ella estará Orfila, tras cumplir un partido de sanción ante el UCAM por su injusta expulsión en Huelva. Y también Moisés, fijo en el 'once' de Munúa. El sevillano se hizo daño en un tobillo en la segunda parte del choque contra el UCAM y hasta ayer no se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros. También está recuperado de sus problemas físicos Carrillo, quien se perdió el duelo del domingo tras pedir el cambio en Copa del Rey ante el Logroñés.

En el Jumilla confían en aprovechar el mal momento del Cartagena y seguir haciéndose fuertes en su campo, donde los de Leonel Pontes aún no han encajado ningún gol. Ganaron al Talavera (1-0) y empataron con el Granada B (0-0).