«Sergio Jiménez es joven, pero será un gran capitán», pronostica

La marcha de Ceballos al Jumilla conlleva que el canterano Sergio Jiménez, de 24 años, se convierta en el primer capitán del Cartagena. «Es joven, pero será un gran capitán. Yo estoy convencido de que él puede llegar a ser como Mariano Sánchez, porque también es de aquí, tiene calidad y le quedan muchos años de fútbol. Al igual que Mariano [Sánchez], Sergio [Jiménez] tiene mucha capacidad y representa perfectamente los valores que representa el club», apuntó Ceballos. Moisés, Cristo y Chavero son los otros tres capitanes de la plantilla dirigida por Alberto Monteagudo.

Ceballos también recordó su día más feliz en el Cartagena. «El mejor recuerdo es el del partido de Las Palmas, porque la verdad es que tuvimos un pie y medio en Tercera y pudimos lograr la permanencia con todo en contra. Y el peor recuerdo de estos cuatro años y medio es precisamente todo lo que nos sucedió ese año, con los impagos y los problemas que vivimos esa temporada», confesó. Se marcha, eso sí, con la espina clavada de no haber ascendido. «Siempre hemos aspirado al ascenso y he jugado dos 'playoff' con el Cartagena, pero no lo conseguimos y me voy con ese sabor amargo. Espero poder celebrar el ascenso desde fuera», dijo.