Alberto Monteagudo durante el entrenamiento de ayer en Nueva Cartagena. / Antonio Gil / AGM Monteagudo confiesa que el trabajo previo al partido de mañana en El Ejido se ha visto muy condicionado por las molestias de Aketxe, Hugo y Álvaro González

El entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, reconoció ayer que «hemos tenido una semana rara, con muchos problemas y con gente tocada que no ha podido entrenar», por lo que no se fía de lo que pueda suceder mañana en Santo Domingo, donde El Ejido ya le hizo morder el polvo el año pasado. «Aketxe tiene un problema muscular, ha estado dos días parado y no sé si va a jugar. Si no está bien, es mejor no forzar porque el miércoles tenemos la Copa y podemos perderlo para dos meses», avanzó el manchego. Si Aketxe no se recupera debutará Moussa Camara, el guineano de 22 años que llegó del filial del Leganés.

Además, Monteagudo dejó entrever que Alberto Aguilar tampoco jugará mañana en El Ejido. «Está mucho mejor y ya no tiene dolor en la rodilla. Tiene que empezar a notar buenas sensaciones físicas y esta semana próxima semana ya podrá participar en alguno de los partidos que tenemos. Él tiene lo que nos falta: orden, mando y jerarquía», comentó sobre el defensa que pasó por Ponferradina, Albacete, Córdoba y Getafe. Parece difícil que debute mañana.

Es baja casi segura Kuki Zalazar, con un problema en el cuádriceps. Y también tienen «molestias en el isquio» los extremos Hugo Rodríguez y Álvaro González, que apenas se han entrenado durante la semana, aunque en su caso da la sensación de que ambos estarán mañana en el 'once' inicial. «Esta semana he pensado mucho en la derrota del año pasado. Es un campo difícil y ellos tienen nivel. Velasco, Javilillo, Carralero, Lolo y Rodri son jugadores importantes de la categoría. Los estuve viendo en Jumilla y pudieron ganar, a pesar de que no fue su mejor partido ni mucho menos», apuntó Monteagudo sobre el rival de mañana en tierras almerienses.

Maratón de partidos

A falta de un par de fichajes para cerrar la plantilla, hay pocos efectivos disponibles. Y esta semana hay tres partidos en siete días. «Vienen dos semanas con muchos partidos, ya que si pasamos en la Copa del Rey serán cuatro encuentros en diez días. Solo tenemos 18 jugadores y vamos a tratar de gestionar esta situación de carga de partidos dándole prioridad al próximo, y según eso, actuar en el siguiente. No podemos pensar en mucho más», dijo el técnico.

Monteagudo le quitó importancia a la reclamación del Recreativo por presunta alineación indebida de Sergio Jiménez y corrigió a Casquero, técnico del Recreativo. «Está mal informado. En el Cartagena no hay nadie que cobra más de 100.000 euros y en el Recreativo hay uno que sí, que es Boris Garrós», aseguró.