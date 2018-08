FC Cartagena Santi Jara: «Tenemos un gran potencial y hay que explotarlo» Santi Jara saluda a Paco Belmonte, el pasado sábado. / p. sánchez «Munúa tiene una idea de juego clara, es exigente y notamos que ha sido futbolista profesional», dice el ex del Murcia sobre el técnico uruguayo FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 23 agosto 2018, 03:06

Santi Jara, uno de los refuerzos más importantes del Cartagena en este verano, confesó ayer «que todos tenemos unas ganas locas de que llegue ya el primer partido [este sábado ante el filial del Granada en el Cartagonova], porque en la pretemporada hemos dejado buenas sensaciones». Y añadió que «hemos demostrado que tenemos un gran potencial». No obstante, recordó que los amistosos de verano no valen de nada, si esas sensaciones no se transforman luego en buenos resultados en la Liga. «Todo ese nivel que tenemos como bloque hay que explotarlo en la Liga», señaló.

El manchego, exterior diestro de 27 años, dijo que «siempre digo que hasta el cuarto o quinto partido de la Liga no se ve el verdadero nivel de un equipo, pero es bueno ir sacando buenos resultados desde la primera jornada. Desde la victoria siempre se trabaja mejor». Y añadió que, a nivel personal, se encuentra «cómodo y contento». Es el encargado de sacar todos los córners y las faltas, «algo que he hecho desde muy pequeño y que realmente me gusta, ya que considero que la estrategia en Segunda B es muy importante».

El ex de Sporting de Gijón, Albacete, Racing de Santander y Real Murcia, indicó que el nuevo entrenador del equipo, el uruguayo Gustavo Adolfo Munúa, «tiene una idea de juego muy clara y es muy exigente con los jugadores en los entrenamientos y en los partidos. En cada sesión de trabajo se nota que él también ha sido futbolista profesional y está claro que conoce facetas o momentos donde quizá puedas estar menos acertado y nos respalda. Nos viene bien alguien que tenga su experiencia».

«Tiene unas ganas increíbles de quedarse y en cada entrenamiento trabaja como el que más» LA FRASE

Interrogado sobre la situación de Dani Abalo, quien no cuenta para el club pero podría quedarse hasta el mes de enero debido a que no ha recibido ofertas convincentes, Santi Jara aplaudió «su profesionalidad y su seriedad». Dijo que es «un chico al que no conocía personalmente, pero me está causando una gran impresión. Es súper profesional, tiene unas ganas increíbles de quedarse y en cada entrenamiento trabaja como el que más. Lo que pase después y lo que el club tenga con él son situaciones particulares de cada uno, pero a él se le ve trabajar de una forma espectacular».

Vitolo, a punto

En otro orden de asuntos, anoche, al cierre de esta edición, se estaban ultimando los últimos flecos del fichaje del mediocentro defensivo Vitolo, que cumplirá 35 años en septiembre y se desvinculó recientemente del Tenerife. El acuerdo es total y el futbolista, que ha rechazado ofertas superiores en Grecia, Bélgica e India, firmará por el Cartagena por una temporada, con una segunda opcional por objetivos.