Ruibal llega para quedarse
El joven futbolista quiere aportar verticalidad al Efesé para conseguir el ascenso y seguir muchos años más en el proyecto de Paco Belmonte

Monteagudo le decía ayer a su nuevo pupilo que ojalá cumpla cien partidos con la camiseta del Efesé. De momento Aitor Ruibal ha llegado con la intención de jugar solo dos partidos en Segunda B y celebrar un ascenso que llegaría unas semanas después del descenso del Betis B. Eso le haría jugar el año que viene con el Cartagena en Segunda División.

El joven futbolista catalán reconoce que no tuvo que pensarse mucho la respuesta ante la llamada del Cartagena. «Todo el mundo sabe que el Cartagena es un grande de España y en cuanto llegó la oferta no hubo dudas. Quería quitarme la espinita de descender y venir a aquí para intentar ascender, que es lo que se merece el Cartagena», explicó el recién llegado.

Ante las numerosas lesiones del Betis tuvo la oportunidad de jugar con el primer equipo. Ya sabe lo que es jugar y marcar en el Cartagonova. En dos visitas ha hecho tres goles. «Soy un jugador muy vertical, rápido y fuerte. El gol a veces cuesta, pero no le tengo miedo. El Cartagena tiene un juego precioso y me dice el míster que le falta la verticalidad, que es lo creo que puedo darle yo».

Ser titular

Cumple un partido de sanción del partido frente al Murcia, pero quiere ganarse el puesto para la fase de ascenso. «Me lo tengo que ganar entrenando. Lo voy a dar todo en cada sesión. Estoy aquí para lo que necesite. Vengo muy bien de forma. Hace un mes y medio que salí de la rotura y estoy perfecto», confirmó el catalán. Todavía no se explica bien el descenso de categoría, pero mira hacia adelante. «Ha sido un año muy difícil, porque teníamos muy buen equipo, pero no dábamos la talla fuera de casa. Todavía no me creo que hayamos descendido. Cumplimos con el objetivo de ayudar al primer equipo, que era el primer objetivo y ahora ojalá se ascienda y me pueda quedar un año y muchos más. Estoy muy contento de la acogida de los compañeros y del club», finalizó.