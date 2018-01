Fútbol | FC Cartagena Rubén Cruz: «Estoy donde quería estar» Rubén Cruz, ayer en el Cartagonova. / Antonio Gil / AGM «He tenido muchas ofertas, pero por encima de todo buscaba estabilidad y tenía claro que quería venir al Cartagena», confiesa el delantero sevillano FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 18 enero 2018, 08:51

«Uno de los fichajes más importantes desde que estamos aquí». Así calificó Paco Belmonte, dueño del Cartagena, la operación que ha cerrado con Rubén Cruz, delantero sevillano de 32 años que ha firmado un contrato hasta junio de 2019 con la entidad albinegra. «De sus características como jugador y del nivel que ha dado en sus anteriores equipos, poco puedo descubrir yo ahora. No me gusta halagar a los futbolistas antes de que se vistan de corto, pero confieso que de Rubén [Cruz] me ha gustado todo en las tres o cuatro conversaciones que hemos tenido para que viniera aquí. Me gusta lo deportivo y lo extradeportivo», apuntó Belmonte ayer durante la presentación del futbolista nacido en Utrera (Sevilla).

«Es un jugador de equipo y goleador creo que casi desde su nacimiento. Todos los informes que hemos recogido acerca de él son excepcionales y nos va a dar un plus también fuera del terreno de juego. A Rubén [Cruz] le noto que habla un idioma que es exactamente el mismo que habla nuestro proyecto. Por eso nos lanzamos a por él desde el primer momento y firma por un año y medio, con opción de ampliar este contato en junio de 2019», explicó el propietario del Cartagena antes de que Rubén Cruz tomara la palabra.

El protagonista de la mañana, que rechazó ofertas de Mallorca, Hércules, Murcia, Burgos, Atlético Baleares y Fuenlabrada para acabar decantándose por la propuesta del Cartagena, aseguró que «estoy en el sitio donde quería estar. Vengo con mi mujer y mis dos hijas y no quería ir a un sitio inestable. Este es el mejor proyecto que he visto en Segunda B. Valoro la seriedad de sus dirigentes y la manera de hacer las cosas en el Cartagena. Cuando ellos me hicieron la oferta, tanto mi representante [Joaquín Vigueras] como yo, nos centramos exclusivamente en el Cartagena. Es verdad que he tenido muchas ofertas de Segunda B en estas semanas, pero yo buscaba estabilidad por encima de todo. Y el Cartagena me la garantiza. Sé que eso es difícil en una categoría como la Segunda B, pero aquí se conjugan las dos cosas: estabilidad en el proyecto y opciones reales de conseguir el objetivo del ascenso».

«Me siento más cómodo como rematador, pero me adapto a lo que me pide el míster», dice el atacante

Listo para debutar

Rubén Cruz tiene muchas posibilidades de debutar este domingo en Melilla (Álvarez Claro, 12.00 horas), ya que Moussa y Aketxe están lesionados. «Desde el primer entrenamiento estoy a tope y me considero uno más. Vengo con ritmo de competición, aunque es verdad que estos tres días han sido muy movidos con el tema de la mudanza desde Cádiz. Pero estoy para lo que decida el entrenador», señaló el ariete sevillano, quien se queda con «lo positivo» de su estancia en el Cádiz. «Siempre hice lo que el entrenador [Álvaro Cervera] me pidió. Es verdad que soy delantero y que hubo un momento en el que llevé mal lo de no tener buenos números, pero el míster valoraba mi trabajo tanto delante de mis compañeros como en prensa. Y eso me dio siempre mucha tranquilidad», resumió sobre su paso por el Cádiz, club en el que ha jugado un total de 34 partidos (22 de titular) en la temporada y media que ha vestido de amarillo.

El utrerano ha jugado casi siempre de mediapunta en su etapa en el Cádiz. Él admitió ayer que le gusta más actuar de delantero. Fue su posición en el Albacete, equipo con el que anotó 40 goles en tres temporadas. «Me siento más cómodo como rematador, pero nunca va a ser un problema jugar en otra posición. Me adapto a lo que el míster me pida. Me considero un jugador de equipo y antepongo el interés del colectivo al individual. Vengo al Cartagena a ascender y lo demás es poco importante. Sé adaptarme a las necesidades y a las circunstancias. En toda mi carrera he sido polivalente, por lo que aquí eso no será un problema», indicó.