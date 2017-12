Rivero, suplente en el Racing, es seguido por seis equipos LV Jueves, 7 diciembre 2017, 08:44

La situación del medio cántabro Quique Rivero, de 25 años, en el Racing de Santander empieza a ser muy comprometida. Tras dos buenos años en el Cartagena, el pasado verano él decidió regresar a casa con la ilusión de ser un jugador importante en el club de sus amores, al que sigue desde niño. Y empezó jugando. Ha sido titular en 9 partidos, pero desde el 1 de noviembre no tiene minutos. Se lesionó y ahora, ya recuperado, no tiene sitio en el 'once' de Ángel Viadero, un técnico que le da menos protagonismo al balón que Monteagudo y en cuyo sistema no se ha sentido nunca cómodo el ex del Efesé. En el Cartagena lógicamente están muy atentos a lo que sucede con Rivero, por si sale del Racing en este próximo mercado invernal. Pero no solo en el Cartagena, ya que hasta seis buenos equipos de Segunda B están interesados en ficharlo si finalmente se marcha del conjunto santanderino, club con el que no obstante firmó un contrato de tres temporadas hace solo cinco meses.