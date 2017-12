Fútbol | FC Cartagena Un regreso dulce y escalonado Dani Abalo, Hugo, Ceballos, Cristo y Moussa en el entrenamiento de ayer en el campo de Nueva Cartagena. / Pablo Sánchez / AGM El Efesé vuelve al trabajo con una suave sesión tras diez días de vacaciones, con las bajas de Álvaro González y Farisato. Habrá descanso el 31 y el 1 FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 29 diciembre 2017, 08:17

Hicieron los deberes los jugadores y los técnicos del Cartagena durante el mes de diciembre, con tres victorias seguidas que disiparon las dudas de noviembre y neutralizaron por completo los nocivos efectos de la derrota ante el filial del Betis en el Cartagonova (1-4). Y ese notable rendimiento deportivo en las tres últimas jornadas de la primera vuelta tuvo luego premio en forma de unas generosas vacaciones navideñas, que empezaron el día 18 y terminaron ayer, diez días después, con una suave sesión de trabajo vespertina en el campo de césped artificial de Nueva Cartagena. Pocos equipos han tenido diez días de descanso en esta Navidad.

Y habrá todavía un corto espacio de tiempo para el asueto los días 31 de diciembre y 1 de enero, ya que los futbolistas albinegros entrenan hoy dos veces, a las 10.30 y a las 17.00 horas, ambas veces en el campo López Belmonte de las Seiscientas. Y también se ejercitan mañana por la mañana, ya que a mediodía vuelven a tener permiso para viajar (el que quiera o pueda) hasta sus lugares de residencia y pasar Nochevieja y Año Nuevo junto a sus familiares y amigos. El equipo volverá al tajo el martes 2 de diciembre, día en el que comenzará a preparar el encuentro del próximo 7 de enero en Huelva.

El regreso va a ser escalonado. Y además tiene un sabor dulce, excepto para Juan Carlos Ceballos y Gonzalo Poley, los dos futbolistas que no entran en los planes de Alberto Monteagudo de cara a la segunda vuelta y que ya saben que sus días en el club están contados. Ambos, no obstante, aún siguen ligados a la disciplina albinegra y su marcha del Cartagena no se va a resolver de un día para otro. Estas situaciones son poco agradables en un vestuario, pero la verdad es que suceden en todos los equipos cuando llegan estas fechas y hay que intentar llevarlas con la mayor naturalidad posible.

Poley, cuya salida del club aún está lejana, habló un rato con Monteagudo y Juanlu al inicio de la sesión

Owusu vuelve de Ghana el 1 de enero y el objetivo es que se incorpore directamente al Cartagena

Por eso, lo primero que hicieron en el entrenamiento de ayer el técnico Alberto Monteagudo y su segundo, Juanlu Bernal, fue llamar a Poley al centro del campo y mantuvieron una larga conversación con él. Hablaron los tres y las posturas quedaron meridianamente claras. En cualquier caso, el centrocampista gaditano escuchó el pasado 18 de diciembre de boca del presidente del club, Paco Belmonte, que tiene que salir. De hecho, su representante ya anda buscando equipo para él, más allá de que en los próximos partidos Monteagudo podría tener que recurrir a él si la llegada de refuerzos se demora más de lo deseable.

Destinos sin confirmar

Lo que sí se cerró ayer fue la desvinculación definitiva del atacante venezolano Farisato, quien recalará en el Orihuela, de Tercera. Y se avanzó mucho en las gestiones encaminadas a conceder la carta de libertad a Álvaro González, pretendido por Recreativo, Villanovense y Balompédica Linense. El extremo onubense, no obstante, aún tiene que confirmar su nuevo destino, al igual que Ceballos, quien sigue negociando con el Lorca Deportiva de Pedro Cordero. Pero el asunto no está cerrado.

Sí parece definitivamente encauzado el asunto de Moisés, quien ayer fue uno más en la primera sesión de trabajo post-vacacional. El objetivo de Monteagudo es recuperarlo anímica y moralmente lo antes posible y que el sevillano vuelva a ser el central determinante que siempre ha sido en Segunda B.

No hubo caras nuevas en el regreso al trabajo ni las habrá hasta la semana próxima. El primero en venir debe ser el delantero ghanés Owusu Kwabena, de 20 años, sin minutos en el Oviedo y que llegará cedido hasta junio por el Leganés. El conjunto pepinero lo fichó el pasado verano pagando 300.000 euros de traspasado a su anterior club, el Sporting Club Accra. Owusu está de vacaciones en su país y el 1 de enero debe estar de vuelta en Oviedo. El objetivo es que se incorpore inmediatamente a la disciplina del Cartagena y viaje ya el 6 de enero a Huelva.