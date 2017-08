El Recreativo reclama alineación indebida de Sergio Jiménez El once del FC Cartagena ante el Recre. / Antonio Gil / AGM Las licencias de los jugadores no fueron presentadas en el partido ante el Recreativo debido a un «fallo informático» de la RFEF, pero todos están inscritos, alegan en la entidad albinegra FRANCISCO J. MOYA Cartagena Martes, 22 agosto 2017, 18:51

El Recreativo de Huelva presentó este martes ante el Juez Único del Comité de Competición una reclamación por alineación indebida del jugador del FC Cartagena Sergio Jiménez, en el partido de Segunda División B Grupo IV disputado el pasado 19 de agosto de 2017 entre ambos clubes.

La reclamación del club onubense se basa en que «dicho jugador no consta como acreditado por el FC Cartagena ante la Real Federación Murciana de Fútbol, dado que el jugador no está inscrito en los listados del club al que pertenece». El club andaluz «considera que debe enjuiciarse este hecho en base al artículo 76.1 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol», según un comunicado.

Asimismo, y en virtud del artículo 36.2, el Recre quiere que la Real Federación Murciana de Fútbol «ratifique que el jugador Sergio Jiménez no constaba inscrito debidamente por el FC Cartagena a la hora del partido, así como la fecha exacta de la tramitación de la inscripción de dicho jugador y si efectivamente se hubiere realizado la misma».

Por su parte, el Cartagena se muestra tranquilo. Fuentes del club albinegro aseguraron a 'La Verdad' que tanto Sergio Jiménez como el resto de sus compañeros fueron inscritos en tiempo y forma, aunque no se presentaron las fichas debido a un «fallo informático» de la RFEF que duró desde el miércoles al viernes. Ese error afectó a todos los clubes de la Región de Murcia, quienes no pudieron tramitar las renovaciones, altas y bajas en Madrid y, por tanto, tuvieron que presentar licencias provisionales en sus respectivos partidos de esta pasada jornada, la primera del campeonato.

Fuentes de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) confirmaron este extremo y quitaron importancia a la demanda del Recreativo, asegurando que no prosperará y que, de ningún modo, los tres puntos serán restados al Cartagena, tal y como reclama la entidad onubense. Se da la circunstancia de que Sergio Jiménez actuó de capitán, lleva en el club desde 2012 y en su caso bastaba con una simple renovación de ficha para que pudiera jugar. No se trataba de una baja o alta ni tampoco estaba pendiente de la llegada de un pase internacional o de una permuta con otra federación territorial. Así las cosas, en el Cartagena dan por hecho que la reclamación del Recreativo no irá a ninguna parte.