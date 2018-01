Diego Benito: «Quiero explotar todas mis cualidades» Diego Benito posa para los medios gráficos tras su presentación oficial. / J. M. Rodríguez / AGM El madrileño llega con la ilusión de hacerse un hueco en el Cartagena y volver a dar su mejor versión MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Viernes, 5 enero 2018, 01:46

Diego Benito está listo para comenzar una nueva etapa en el Efesé. Lleno de ilusión y de ganas de volver a ser ese jugador que puede hacer magia y cambiar el signo de un partido. Una aportación que le vendrá muy bien a su nuevo equipo, con el que ya ha disputado dos sesiones de trabajo.

El madrileño está muy contento de haber encontrado acomodo en el Cartagena tras salir del Elche. «La acogida ha sido muy buena y el estilo de juego me beneficia mucho. Voy a intentar darlo todo por esta camiseta. En Elche no era del agrado del técnico que llegó. Tuve la opción de venir a Cartagena y no me lo pensé. Vengo a un equipo líder y sé que me tengo que ganar el puesto día a día, pero el estilo es beneficioso para mí», indica el centrocampista.

Si hubiera tenido alguna duda, recibió el consejo del cartagenero Gonzalo Verdú. El exalbinegro le animó hablándole de la familiaridad del club y de las bondades del que ya es su entrenador.

El nuevo futbolista del Efesé promete darlo todo. «Lo primero es mucha ilusión y mucha pasión por el fútbol que es lo que me gusta hacer. Lo segundo explotar todas mis cualidades y mejorar en las debilidades que tengo como jugador» y añadía que «siempre me ofrezco para dar solución con el balón, intento jugar lo más fácil posible y en beneficio del equipo».

La situación de equilibrio del club ha sido vital para que se haya convertido en el primer refuerzo. «La situación del club. Está bien manejado y tiene unos cimientos bastante buenos. El equipo está en crecimiento y es líder en un grupo difícil y la manera de jugar. El objetivo es el ascenso y a eso venimos».

A pesar de su forma de jugar, promete adaptarse a todo y considera que gana jugando en este grupo. «Al final depende del entrenador y he jugado en todo tipo de campos. No rehuyo ni pongo pegas a ningún tipo de juego. El grupo IV está más igualado y hay mejores campos para nuestro estilo, porque en el III hay mucho césped artificial y campos pequeños y no benefician el fútbol vistoso. Mandan los resultados».

Ve margen de mejora, aunque aplaude lo que sus compañeros han hecho en la primera vuelta. «Todo se puede mejorar, pero quedar primero tiene una gran complejidad. La primera vuelta ha sido excelente y en la segunda hay que mejorar cosas, pero la línea a seguir es la que ha llevado».

En casa deben mejorarse los números y admite que con la afición apoyando será más fácil. «Al final en casa si la afición apoya es más fácil. Las cosas cuando van bien hay que ir de la mano y cuando vayan mal también. La presión en muchos momentos va bien, pero cuando se ve a los jugadores presionados es cuando más hay que apoyar», explicó el jugador. El número de partidos y el posible ascenso posibilitarían el segundo año de contrato con la entidad albinegra.

Más movimientos

Junto al futbolista compareció Manuel Sánchez Breis, que comenzó explicando el motivo por el que se fijaron en Benito. «Es un futbolista de una calidad contrastada, que le va fenomenal al juego del míster y ya le quisimos en otros mercados. Se ha puesto a tiro y en 24 horas nos pusimos de acuerdo y con su rendimiento seguro que nos ayuda en la segunda vuelta».

También valoró la llegada del ghanés Owusu. «Es un jugador joven y con hambre. Conoce la Segunda B, porque demostró su nivel en Toledo e incluso el Castilla quiso pagar una importante cantidad. Ha estado en el Oviedo y ha jugado 8 partidos compitiendo con Linares, Toché o Saúl Berjón. Es decir que por no ser titular allí no es que no sea un jugador importante. Aportará gol, potencia, velocidad y versatilidad para equilibrar el equipo. Hay muchos jugadores polivalentes y Owusu aportará también».

El mercado de fichajes, asegura que dependerá del rendimiento porque sigue pensando que el año pasado también llegaron hombres importantes. «Yo creo que siempre acertamos, pero luego es el rendimiento lo que marca. Los análisis hay que hacerlos luego. No se dieron las circunstancias el año pasado. En el fútbol dos más dos no son cuatro, aunque vinieron buenos jugadores. No es cuestión de tener prisa para que sea distinto al año pasado. Todos los grandes de la categoría querían a los dos jugadores que hemos traído y ellos han visto un proyecto interesante para estar en el fútbol profesional el año que viene. Se nos ve como un club serio y por segundo año el equipo es primero en enero y nos permite optar a los mejores jugadores de la categoría».

Quedan, según explicó el responsable albinegro, entre uno y tres fichajes como máximo. «Fichar por fichar no lo vamos a hacer. Es un mercado complicado y tenemos ya una plantilla competitiva, pero intentaremos mejorarla».

Les gustaría cerrar la plantilla lo antes posible, para la adaptación de los recién llegados, pero al menos los dos que han firmado están ya a disposición de Monteagudo. Confía la directiva en la polivalencia de los actuales jugadores y de los últimos en aterrizar, pero las incorporaciones que buscan son para el lateral derecho, un hombre de banda y un delantero.

Preguntado por si están dispuestos a echar el resto por fichar un delantero nato, Breis fue claro. «El resto ya lo estamos echando con los que han llegado. Han tenido muchas opciones y hemos hecho y han hecho un esfuerzo para que estén aquí. Nos vamos a pagar cantidades impropias de la categoría, porque lo consideramos un error. Si conseguimos un ascenso a celebrarlo, pero si no es así, que no se merme el proyecto por reventar el mercado y si no hay ascenso que no haya problemas económicos en unos años. Hay cantidades que no se pagan ni en el fútbol profesional. No se genera lo suficiente para pagar traspasos. Fenomenal por los que lo hacen, pero no es nuestra forma de gestión. Llegado el caso, tendría que ser la releche para pagar cantidades así».

En el capítulo de las salidas no hay novedades en el futuro de Poley y Ceballos. «Siguen siendo parte del primer equipo, tienen contrato y trabajando de forma profesional y se lo agradezco. Saben cuál es su situación. Negocian su destino y la rescisión de aquí. Con los dos estamos fenomenal», finalizaba Sánchez Breis. Hoy será presentado Owusu de forma oficial ante los medios de comunicación.